Aunque un hombre fue detenido presuntamente en poder de una escuadra calibre 9 milímetros, dosis de cocaína y se le giró una orden de reaprehensión, porque incumplió con otro proceso penal iniciado por la portación de un arma de fuego, un Tribunal de Control ordenó la libertad del sospechoso.Leonardo S. M. continuará sujeto a proceso y como medidas cautelares se le impuso la obligación de presentarse a firmar de forma periódica ante el personal del Instituto de Servicios Previos al Juicio (ISPJ) y la prohibición de salir de Ciudad Juárez.El acusado fue detenido el martes pasado por parte de agentes de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) División Inteligencia, quienes fueron enviados por el radio operador de esa corporación a las calles Santiago Troncoso y Mesa Central de la colonia San Francisco, luego de que se reportó al 911 la presencia de un hombre que portaba un arma de fuego.En la queja que generó el folio número 41054320, el denunciante señaló que el sospechoso viajaba a bordo de un automóvil Honda con engomado rojo.Al atender la denuncia, en las calles Santiago Troncoso y Sierra Tarahumara, los estatales localizaron el vehículo Accord modelo 2002 color arena con engomado que correspondía a las características aportadas en la queja y le marcaron el alto al guiador.El automovilista se identificó como Antonio Almada y al ser sometido a una revisión física, presuntamente le localizaron 12 envoltorios de cocaína con un peso de 13 gramos y en el portavasos del carro al parecer se halló el arma calibre 9 milímetros, así lo señaló una agente del Ministerio Público (MP) al juez de Control Félix Aurelio Guerra Salazar.Después de que se declaró de legal la detención y le formularon cargos únicamente por el ilícito de posesión simple de cocaína, la fiscal le pidió al resolutor que le impusiera al sospechoso la medida cautelar de prisión preventiva.Al final el juez le dio la razón al defensor y dejó en claro que en esa audiencia el MP tenía la posibilidad de acusar por portación de arma de fuego dado que en Juárez no hay un juzgado de Control federal pero no lo hizo y por ello consideró que no se justificaba la presión preventiva.

