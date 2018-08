Ciudad Juárez— El poblado de Samalayuca cuenta con una ambulancia que tiene tres semanas descompuesta, con la que debe atender las emergencias de una población de alrededor mil 500 habitantes.De acuerdo con Ana Rosa Reyes, voluntaria del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), de Samalayuca, la ambulancia ya se había mandado reparar a una empresa, pero debido a otras fallas ya no pueden atender las solicitudes de emergencias, únicamente les brindan los servicios de primeros auxilios a los residentes.“La gente se traslada como puede, algunos que alcanzan a llegar y los que no pues sólo reciben los primeros auxilios y buscan quien los lleve, comentó la voluntaria.También en ocasiones hay accidentes en la carretera Panamericana a la que las socorristas deben acudir, pero por esta situación han dejado de proporcionar la ayuda.De acuerdo con datos periodísticos, hasta abril del año pasado la comunidad no contaba con servicios de emergencia médicas, los traslados a los hospitales los hacían en vehículos particulares o debían encontrar una ambulancia de esta ciudad en la carretera.Las cuatro socorristas que hay en el poblado cubren desde el kilómetro 30 hasta el 70 de la carretera.La unidad fue proporcionada por la presente administración, que también solventa los gastos de la gasolina, agregó Reyes. Además, una empresa le da mantenimiento a la ambulancia de manera gratuita, pero se tendrá que enviar otra vez a Juárez para que sea otra vez reparada.Otras de las problemáticas a las que se enfrentan las voluntarias es a la falta de material para curaciones. “En ocasiones que se acaba el material nosotras tenemos que comprarlo para poder realizar nuestro trabajo, comentó Reyes.También falta personal médico para atender a ese sector de la población, porque sólo hay un médico, dos enfermeras y una persona encargada de aplicar las vacunas.Generalmente se atienden enfermedades como diabetes, presión alta, curaciones y se aplican vacunas, pero el horario es de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, de lunes a viernes, el cual insuficiente para atender la demanda, comentó Reyes.

