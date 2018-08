Cerrarán carriles de la Tecnológico

Ciudad Juárez— Habitantes del fraccionamiento Plaza del Sol temen los estragos que pueda causar una fuga de agua de drenaje que hay sobre la calle Valle del Ródano, desde hace dos semanas.De acuerdo con afectados, a raíz del constante flujo de aguas sucias se han generado baches y las alcantarillas de la vialidad se han hundido, motivo por el que fue cerrada con tambos y cinta amarilla de precaución, pues con el tránsito de autos y camiones de transporte creen que podría colapsar el pavimento.Por tal problemática, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) informó el cierre de los dos carriles de extrema derecha del cuerpo poniente de la avenida Tecnológico entre Ramón Rivera Lara y Valle del Ródano, a partir de hoy sábado y hasta el 8 de septiembre.Seis viviendas y tres establecimientos, entre los que se encuentran un consultorio dental y una estancia infantil, son directamente afectados por el agua verde que permanece estancada en sus frentes, además de los fétidos olores que se extienden por toda la zona.“Definitivamente afecta a todos, sobre todo las condiciones insalubres que puede generar; de la guardería tenemos reportado desde hace dos semanas, tenemos números de reportes, diferentes teléfonos de instancias dentro de la Junta Municipal donde hemos reportado el problema pero a la fecha no han hecho ninguna acción”, expuso Raymundo Rodríguez, médico dentista afectado.Entrevistados mencionaron que además de los focos de infección que se puedan propiciar y lo molesto del olor, han decidido cerrar la calle con ayuda de la JMAS, ya que quienes acudieron a la revisión indicaron que en efecto podría ocurrir un hundimiento en la vialidad.“Ellos vieron el problema y dijeron que sí está riesgoso, ahorita uno de los que estaban trabajando en la maquila dijo que está bien porque no cerraron totalmente, sólo los pusieron (los botes) donde comenzaban a colapsarse las alcantarillas, pero eso ya fue hace varios días y no es suficiente, entonces decidimos acomodar adecuadamente para que no haya un riesgo mayor”, dijo Rodríguez.A través de un comunicado, la dependencia anunció que serán reparados 590 metros lineales de tubería de alcantarillado sanitario de 18 pulgadas en el fraccionamiento Santa Teresa, donde se trabajará a una profundidad de 2.50 metros para dicha instalación.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.