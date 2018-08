¿Hay o no banda de robaniños?

Los dos cuerpos descuartizados localizados en Parral con un mensaje contra ‘secuestradores de niños´ y la detención de dos personas en esa ciudad que iban a ‘levantar’ a dos adolescentes, se suman a una serie de hechos que no sólo han puesto en jaque a las autoridades, sino han incrementado el nivel de alerta de padres de familia.Cibernautas en las redes sociales recomendaron incrementar las medidas de seguridad con los menores, ante lo que sucede en varias partes del estado, particularmente en Ciudad Juárez y Parral.LEER: Descuartizan a pareja y les dejan 'narcomensaje' vs robaniños Esto sucede en un contexto en el que se han presentado varios casos de intento de robo de menores de edad en el centro de la entidad, además del asesinato de David Rafael Santillán Vargas, conocido como “Rafita” y la desaparición de Juan Manuel ‘Tomatito` Ruiz García.El pasado 11 de julio, empleados de Trabajo Social del Hospital General denunciaron a través de las redes sociales el intento de robo de un bebé, en el exterior del nosocomio.¨Llegaron un hombre y una mujer a arrebatarle a un bebé a una señora que estaba sentada en una banca fuera del hospital¨, relató una de las trabajadoras a El Diario de Juárez que solicitó se mantuviera en reserva su identidad.El pasado fin de semana la Fiscalía General del Estado (FGE) pidió no publicar fotos en redes sociales de hijos sobre el regreso a clases.El exhorto estuvo dirigido a los padres de familia con el fin de evitar dar datos sobre las instituciones donde estudian y donde pueden ser localizados los menores.Al mismo tiempo, el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec Juárez), inició una campaña de información para el cuidado de los menores, tras el hallazgo del cadáver del niño David Rafael Santillán Vargas, de 6 años, quien presuntamente fue privado de su libertad por un vecino, que pretendía atacarlo sexualmente; el supuesto homicida está sujeto a proceso penal.Pese a estas acciones, la FGE ha asegurado en varias ocasiones que no existen indicios de que opere en esta frontera o en otros lugares del estado, una banda dedicada al robo de niños.

