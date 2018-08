Ciudad Juárez— La inversión de más de 2 mil 777 millones de pesos para la construcción de la segunda ruta troncal de transporte semimasivo en Ciudad Juárez se encuentra detenida.Mientras en la ciudad de Chihuahua el Estado impulsa la instalación de internet gratuito en las estaciones del semimasivo, en Juárez no han comenzando ni siquiera los estudios actualizados del proyecto de inversión, cuyos recursos se encuentran sin ejecución, según información de la Secretaría de Hacienda federal.De acuerdo con el reporte más reciente del avance de la obra “Estudio integral para el Transporte Público Corredor Tecnológico”, para 2017 el Presupuesto de Egresos de la Federación contempló una inversión total de 2 mil 772 millones 696 mil 675 pesos para el proyecto, identificado con la clave 17093110004.Del total, mil 187 millones 831 mil 245 pesos corresponderían a inversión estatal; mil 5 millones 639 mil 65 pesos a inversión privada y 579 millones 226 mil 365 pesos a inversión de fideicomisos.Las erogaciones comenzarían, según el calendario proyectado por la Secretaría de Hacienda , en 2018 y terminarían en el año 2020. (Itzel Ramírez)“Con la construcción del proyecto la población y la operación del tránsito vehicular se verá beneficiada a partir de la reducción en los tiempos de recorrido; los costos de operación; en las emisiones de contaminantes; la congestión, se espera un incrementó en las velocidades de operación”, plantea el Programa o Proyecto de Inversión (PPI), según la información de Hacienda.El proyecto contempla la construcción de un corredor troncal con longitud de 31.8 kilómetros en ambos sentidos, dos terminales intermodales, 31 estaciones intermedias, 2 patios para talleres y oficinas y un centro de control.Aunque se mantiene como vigente, el proyecto no reporta ningún avance ni erogación a la fecha, a pesar de que diciembre de 2017 fue la fecha marcada como la del inicio de inversión.La Secretaría de Comunicaciones y Transportes proyectó que a 28 años de operación de la segunda ruta troncal, los costos totales incluirían además 436 millones 650 mil 867 pesos para mantenimiento y 6 mil 983 millones 588 mil 694 pesos como otros costos asociados al proyecto.La segunda ruta del semimasivo fue planteada por inicialmente por el gobierno de César Duarte en agosto de 2016, es decir, a poco menos de dos meses de dejar el cargo.Posteriormente, la administración del mandatario Javier Corral retomó el proyecto, anunciándolo en 2017 como uno de los más importantes para la movilidad en Ciudad Juárez.Sin embargo, hasta hoy, no hay avance ni físico ni fecha de arranque de los trabajos del multimillonario proyecto.En julio de este año, Cecilia Olague, secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado, dijo ante integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Ciudad Juárez que la movilidad en la frontera era crucial para el gobierno.“En su inicio la Segunda Ruta contará con 60 modernas unidades y movilizará diariamente a 80 mil usuarios, que sumados a los que utilizarán las 18 rutas alimentadoras, se alcanzará a dar servicio a más de 165 mil personas por día”, explicó en julio Olague ante los constructores, de acuerdo con un boletín emitido por la Coordinación de Comunicación Social.Sin embargo, hasta hoy no han iniciado los trabajos del que fue presentado como el proyecto de transporte público más importante para Juárez.El Diario buscó a Andrés Carbajal Casas, subsecretario de Obras Públicas, para conocer las razones del nulo avance, sin embargo al cierre de la edición no pudo ser contactado. Mientras que Olague informó que por motivos de trabajo respondería posteriormente a la solicitud de entrevista.La tardanza en la segunda ruta troncal en Ciudad Juárez contrasta con el avance de los trabajos en la ciudad de Chihuahua, donde el gobierno estatal destinó 3.5 millones de pesos para la instalación de internet en todas las estaciones del Metrobús.

