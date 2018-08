Ciudad Juárez— Con la finalidad de generar un cambio en la paleta vegetal que existe en la ciudad e incentivar el cuidado del agua por medio de especies desérticas, la Dirección de Parques y Jardines proyecta regalar casi 5 mil árboles antes de que inicie el invierno.Edmundo Urrutia Beall, titular de la dependencia, informó que hasta el cierre de junio, en la ciudad se han otorgado 3 mil 257 árboles a escuelas, maquiladoras, parques y vecinos particulares a lo largo de la mancha urbana y que ya se preparan 25 mil plantas para donar en el 2019.Entre las especies recomendadas se encuentran el huizache, mezquite, pino afgano y fresno.Destacó que la importancia de tener especies de la región es para conservar de mejor manera el agua potable, además de ser una medida preventiva para asegurar el recurso hídrico en un futuro, que es un factor de riesgo conforme crece la población y la demanda del volumen del vital líquido.“Están en juego otros factores, no se pueden garantizar al 100 por ciento, deberíamos pero depende mucho de la conciencia de la gente y la cultura del agua, porque Ciudad Juárez está generando un consumo per cápita muy grande”, dijo.El funcionario expuso que todos los días en la dependencia se reciben solicitudes para retirar árboles debido a que por la especie, crecen y sus raíces quiebran banquetas, rompen tuberías o causan daños a otras propiedades, motivo por el que se otorgan tres árboles por uno que se quita.“Tenemos que ir concientizando a la ciudadanía de cuáles árboles no debemos de plantar, y que todos los árboles que se solicitan por retiro, exigimos que los repongan, porque se debe reponer el daño ecológico, es decir, la reposición del oxígeno que esa especie generaba”, explicó.Pese a que los mejores meses para plantar están entre enero y abril, Urrutia señaló que todos los días los ciudadanos acuden con el interés de solicitar arbolitos, pero que al hacerlo en grandes cantidades se otorgan capacitaciones para explicar el mantenimiento y lo que implica el cuidado de la flora.Para obtener un árbol sin costo, la dependencia únicamente solicita nombre completo y lugar donde se va a plantar la especie, pues con esto eventualmente se le da seguimiento para conocer el éxito.Finalmente puntualizó que hay siete especies que no se recomiendan por factores de seguridad y gasto de recursos, estos son el moro macho, olmos, álamos, lilas, sauces, palmeras y eucalipto. (Abril Salgado / El Diario)

comentarios

