Realizan Feria de Empleo sin ofertas para profesionistas

Ciudad Juárez— Profesionistas abordados en la Feria del Empleo, realizada ayer dentro de las instalaciones del Gobierno del Estado, manifestaron que las empresas no ofrecieron puestos de trabajo para ellos. En su mayoría, refirieron, las vacantes eran para personas “no estudiadas”.Algunos optaban por declinar o en casos, a pesar de su nivel de estudios, aceptaban aplicar a los mismos sin considerar, a causa de la necesidad económica, que están sobrecapacitados.“Básicamente veo que no hay oportunidades de empleo para profesionistas. Hay mucha gente que viene por eso, para buscar un lugar de trabajo para ejercer su carrera, y básicamente los empleos que se ofertan aquí son para vendedores en tiendas de conveniencia, en restaurantes como meseros o vendedores de piso”, comentó el ingeniero Pedro Ramos, quien aún se encuentra desempleado.“Creo que le falta más coordinación entre las empresas. Una coordinación con los niveles de gobierno para que lleven a los ciudadanos, más a los profesionistas a tener una mejor calidad de vida. Es lo que necesitamos. No queremos fuga de cerebros, sino que lleguen empleos a Juárez, y que sean de acuerdo a los estudios de los jóvenes, que sean más que vender lácteos en una tienda de conveniencia”, agregó.Asimismo, el psicólogo Pablo Sánchez refirió que hay muchas vacantes en las maquilas pero no para quienes tienen un título en alguna licenciatura.“Llegó un punto en el que yo veía a los demás chavos que eran egresados, ya aplicando a las vacantes en las que no era su perfil. Pues es lo que hay, pues a eso aplico. En general, habían varios perfiles pero creo que el más fuerte fue el de administración y ventas pero había mucha gente que tenía conocimientos que nada que ver. En general el trabajo que hicieron fue bueno pero creo que se puede mejorar”, puntualizó el estudiado.Por su parte, Margarita Ortega Ibarra, titular de la Oficina Estatal de Empleo, dijo que aproximadamente asistieron 850 personas a buscar una de las más de 700 vacantes ofrecidas por 30 empresas. Además dijo que el 40 por ciento de las vacantes ofrecidas fueron para técnicos y profesionistas.“Hay mucho trabajo. Sin embargo, cada vez más, el mercado laboral es muy exigente. Motivamos a los jóvenes a obtener esta experiencia. A no esperarnos hasta terminar una carrera. No nada más con la experiencia sino también con tener una buena actitud. Eso es lo que vemos que el mercado laboral también está demandando”, comentó la funcionaria.

