Ciudad Juárez— Deudos del hombre que murió la tarde del miércoles en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien fue herido a balazos en julio pasado en el exterior de su vivienda y estaba en el lugar para declarar en torno al hecho, se quejaron de que el agente del Ministerio Público dejó ir al atacante.Además, las autoridades burocratizaron la investigación y Manuel Mireles Carrillo, quien falleció al parecer de causas naturales en el edificio público, estaba muy molesto porque la autoridad no le prestaba ayuda.“Tenía mucho coraje porque lo traían a vuelta y vuelta”, comentó el abogado que lo estaba representando, Juan Fernández Ordóñez.Mientras, la esposa del fallecido, María Teresa Parra, todavía esperaba ayer por la tarde completar los trámites para recuperar el cuerpo de su esposo y conocer el resultado de la necropsia que establecerá las causas legales del deceso.Compungida por lo que vivió, recordó que fue el pasado 6 de julio cuando su esposo sufrió un ataque a balazos en el exterior de su domicilio que le provocó dos heridas en la espalda, pero sobrevivió a la agresión.Indicó que el único conflicto que enfrentaron fue un pleito legal por la propiedad donde habitan, ubicada en el fraccionamiento Cuernavaca, el cual ganaron, pero tiene la sospecha de que ese hecho fue el que detonó la problemática.Poco antes del ataque a balazos contra Mireles Carrillo y después de la agresión la familia sufrió varios atentados, desconocidos dispararon en contra de su vivienda en varias ocasiones, quebrando vidrios y dañando otras estructuras.Indicó que cuando balearon a su esposo, lo internaron en el Hospital General de Zona 35 del Instituto Mexicano del Seguir Social (IMSS), ahí fueron entrevistados por policías y un agente del Ministerio Público sobre lo que ocurrió.Luego de algunos días, un hombre disparó de nuevo contra la vivienda, pero ella lo alcanzó a ver porque el sospechoso se acercó a una de las ventanas, ella pudo darse cuenta que tripulaba una pick up de color rojo.Parra se comunicó con la Policía para denunciar el hecho, agentes municipales lograron detener al hombre, pero no duró ni 12 horas confinado ya que un agente del Ministerio Público le dio la libertad incluso antes de que ella acudiera a declarar acerca del ataque.Todo ese tiempo vivieron encerrados en su casa debido al temor de sufrir más agresiones, incluso sin salir a trabajar debido al hostigamiento del que fueron objeto.Señaló que la Policía debe atrapar al hombre que disparó contra su esposo y su casa e incluso dice que cuenta con la identidad del presunto responsable intelectual del hecho, lo que hará del conocimiento de las autoridades.Fernández Ordóñez contó que ayer Mireles Carrillo se encontraba en la Fiscalía para declarar, por tercera ocasión, acerca del ataque que sufrió, pero que el agente del Ministerio Público lo hizo esperar. Toda la situación le provocó enojo y frustración, fue entonces cuando sobrevino su deceso.Acerca de la queja, personal de Comunicación Social de la FGE indicó que la representación social llama a declarar a las partes involucradas las veces que así lo requiera, tal como sucedió con el caso del fallecido.Descartó que la actuación de la autoridad haya tenido algo que ver con la muerte de Mireles Carrillo, quien interpuso una denuncia que quedó registrada con el folio 37/2018/0025569 por intento de homicidio en contra de quien resulte responsable.

