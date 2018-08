Concentra El Chamizal abandono de perros

Ciudad Juárez— El Chamizal es uno de los principales puntos en la ciudad donde se concentra el abandono de perros, y a pesar de ser un problema añejo, en el último mes cerca de 12 canes han sido desamparados en las inmediaciones del parque.Liliana Valles, titular del Departamento de Bienestar Animal Municipal, informó que familias enteras de animales son dejadas sin piedad alguna en la zona.“Eso es una falta al reglamento, una falta a la ley del bienestar animal y hay una sanción de hasta 6 mil pesos o más”, informó.La entrevistada explicó que esto se debe a que la ciudadanía tiene la creencia de que no hay vigilancia en el área, pero constantemente se solicita apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública para dar rondines y consignar a las personas que sean sorprendidas en esta situación.“Siempre se ha visto ese fenómeno, sin embargo, desde que anunciaron la obra del albergue, que se está terminando pero todavía no entra en funcionamiento, se ha incrementado. Afortunadamente fueron cachorritos y pudieron ser acomodados rápidamente”, dijo.Valles puntualizó que otros lugares donde también se ha identificado esta problemática es en Sierra Vistas y Villas de Alcalá, en tanto que en el Camino Real, donde incluso los han dejado amarrados, también es un lugar preferente para abandonar los cadáveres de sus mascotas.“Yo creo que los tiran en la carretera y ellos, como animales domésticos que son, con la sociabilidad que tienen van y buscan al ser humano, y se instalan en las colonias que están a las orillas de la ciudad, sobre todo para el sur”.Deshidratados, con anemia, y en condiciones “tristes” es como se ha encontrado a los animales que son abandonados por la ciudad, pues narra que en ocasiones pese a llegar por ellos, ya no hay nada que hacer porque su estado de salud no lo permite.La funcionaria destacó que uno de los motivos por los cuales las personas abandonan a sus mascotas es porque se enferman, y para no contagiar a otras mascotas o no darles atención, prefieren ir a tirarlos en lugar de darles una muerte digna.“En caso de que el perrito haya muerto tampoco deben ir a tirarlo al Camino Real o a ningún lado porque no deja de ser un problema de contaminación ecológica y salubridad”, expusoFinalmente dio a conocer que en la Dirección de Limpia hay una volanta especial que se encarga de llevarlos al relleno sanitario donde hay designado un lugar específico para este tipo de materia. (Abril Salgado / El Diario)

