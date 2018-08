Ejecutados eran casi adolescentes

Ciudad Juárez— Cuatro hombres, de 17 y 18 años, fueron asesinados con múltiples impactos de bala durante una fiesta celebrada en un domicilio de la colonia Horizontes del Sur, la noche del pasado miércoles.Una mujer y su acompañante, ambos de 18 años, sufrieron lesiones por arma de fuego en el mismo evento y se encuentran en un hospital de la localidad, informó la Fiscalía Zona Norte. Hasta ayer no fue declarado su estado de salud.Familiares de las seis víctimas del atentado fueron llamados a comparecer ayer ante el ministerio público de la Fiscalía como parte de la investigación.Se conoció que hombres armados dispararon más de 30 balazos contra el grupo que estaba reunido en esa casa habitación ubicada en el cruce de las calles Arquitecto Adamo Boari y Ramón Flores de dicha colonia.Las víctimas mortales fueron identificadas oficialmente como: Josué Alonso Calderón Sánchez, de 18 años; Jesús Antonio González, de 17; David Cordero, de 17 y Obed Daniel Velarde Chacón, de 18.La identidad de los heridos no fue revelada por el vocero de la Fiscalía, Julio Castañeda.De manera extraoficial se conoció que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal atendió en varias ocasiones quejas de vecinos del sector donde mencionaban que en esa vivienda se hacían constantes fiestas bulliciosas que terminaban hasta altas horas de la noche.El incidente se reportó a las 22:00 horas, donde tres de las víctimas quedaron en el lugar de los hechos y otro más murió al llegar al hospital junto con los otros dos que resultaron heridos.En la escena del crimen se recopilaron 35 casquillos de armas calibres 9 y .38 milímetros. Aparentemente fueron tres las personas que ingresaron y atacaron a los asistentes a esa fiesta, informó la dependencia ministerial.Las investigaciones hasta ayer al cierre de esta edición no sostenían una hipótesis firme y se trabajaba con entrevistas de familiares y amigos de las víctimas para conocer el entorno en que se desenvolvían. (Staff / El Diario)

