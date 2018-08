Hay 27 menores desaparecidos

Ciudad Juárez— Veintisiete niñas, niños y adolescentes, están reportados como desaparecidos en esta ciudad, revela un informe de la Fiscalía General del Estado (FGE).El documento oficial sólo agrupa las denuncias de hechos presentadas del primero de enero al 21 de agosto del año en curso, informó Carlos Huerta, vocero de la institución.Indicó que en ese periodo han sido reportados como desaparecidas 227 niñas y adolescentes, además 127 niños y adolescentes, de los cuales 27 aún siguen sin ser localizados.El reporte emitido por la institución revela que ocho víctimas son del sexo femenino y 19 son varones.“Los datos son escalofriantes. El número de desapariciones de niñas, niños y adolescentes es exageradamente alta”, consideró Lourdes Almada Mireles, académica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.Las estadísticas oficiales indican que si bien es mayor el número de mujeres reportadas como ausentes, son más los casos vigentes de varones desaparecidos y esos casos son prácticamente desconocidos.Actualmente la FGE carece de mecanismos de búsqueda, como el Protocolo Alba que se activa en el caso de mujeres y contempla la difusión de una pesquisa. Este año sólo en contados casos, como James Camacho y David Rafael Santillán Rentería –ambos localizados muertos– fue activada la Alerta Amber.“Entiendo que por nuestra dolorosa historia de feminicidios hay mejores prácticas (aún deficientes) en la localización de mujeres. Deberían existir líneas de investigación sobre por qué adolescentes varones y niños están desaparecidos en mayor medida”, destacó Blanca Navarrete, directora de la organización Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C.(DHIA).“A pesar de estos datos, creo que hay mucha inconsciencia entre nosotros como sociedad. No tenemos idea de la magnitud del problema y de algún modo lo vemos como algo lejano, aunque es una realidad que puede tocar nuestra puerta”, consideró Almada Mireles.La académica reprobó que existe una visión que se reproduce de muchas formas y que criminaliza y culpa a las mamás por el descuido a los menores. Se señala a la mujer por la falta de atención y cuidado al hijo, se les culpa de no vigilar las actividades virtuales de los menores y que no conoce a los amigos de sus hijos”, expone Almada Mireles.Sin embargo, ambas activistas a favor de la infancia y la juventud cuestionaron la actuación de las autoridades en todos sus niveles de gobierno.“¿Y todas las dificultades del contexto, y la falta de mecanismos de protección de la niñez? ¿Y la indolencia, negligencia o incapacidad de las autoridades para garantizar la seguridad pública?”, preguntó Mireles Almada.Ambas activistas sociales urgieron al Estado garantizar la seguridad pública.Juárez es una ciudad considerada de alto riesgo para la infancia y la juventud y así lo demuestran las estadísticas de la Fiscalía Estatal.Este miércoles al mediodía un infante resultó ileso en un atentado a mano armada que sufrieron sus padres cuando circulaban por el Camino Real, la vialidad de 24.3 kilómetros que más asesinatos ha registrado desde su costosa construcción en la Administración Municipal 2004-2007.Casi a la misma hora pero en un punto distinto de la ciudad, era sepultada Dafne Julissa Contreras López, de 12 años, en el Panteón Municipal San Rafael.La menor recibió varios disparos en un ataque armado perpetrado por dos hombres que irrumpieron en su hogar. En estos hechos, registrados el 16 de agosto en la colonia la Ampliación Aeropuerto, resultó herida la madre.La menor permaneció en coma y lamentablemente falleció en el Hospital Infantil de Especialidades.Esta institución médica reportó que sólo en el presente año han ingresado cinco niños lesionados por arma de fuego y uno más por arma blanca; las agresiones ocurrieron en diferentes hechos violentos, dio a conocer Linda Sepúlveda, vocera de la Jurisdicción Sanitaria II de la Secretaría de Salud (SS).Agregó que de esos menores lesionados uno falleció a consecuencia de las heridas.Tras la muerte de Dafne Julissa, la Fiscalía dio a conocer que un total de 29 niños han sido asesinados este año.Carlos Huerta, vocero de la FGE, informó que de enero al 21 de agosto fueron reportados como ausentes 354 menores, es decir más de un niño por día.En el desglose de datos se estableció que en el caso de las niñas de cero a 11 años fueron interpuestos 21 reportes, 20 fueron localizadas y un caso sigue vigente.En el mismo rango de edad, pero del género masculino, fueron reportados como ausentes 17 menores, de los cuales tres aún siguen de-saparecidos, lo que a la FGE le representa un porcentaje de localización del 95 y 82 por ciento, según el género.Entre las víctimas se encuentra Juan Manuel Ruiz García, ahora de 12 años y quien salió de su casa, presuntamente en forma voluntaria, el pasado 4 de julio del año en curso.En el rango de edad de los 12 a los 17 años, fueron interpuestos 206 reportes de mujeres ausentes y 110 varones ausentes, siete femeninas siguen desaparecidas y 16 varones permanecen sin ser localizados.A pesar de que se solicitó el total de las pesquisas de los menores ausentes para su difusión, la FGE omitió aportar las fotografías de las víctimas y se desconoce quiénes son la mayoría de las víctimas.227 niñas127 niños8 niñas19 niños

