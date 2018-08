Sin estar presentes, vinculan a detenidos por la masacre

Ciudad Juárez— Los seis presuntos responsables de asesinar a una mujer que fue sacada de una vivienda del fraccionamiento Pradera de los Oasis, en donde mataron a 11 jóvenes, fueron vinculados a proceso penal ayer por el delito de secuestro agravado.Sin la presencia de los sospechosos Diego Armando Jasso Rivera, apodado “El Jasso”; Martín Alberto Favila González, “El Chori”; Luis Fernando Limas Escápita, “El Ferny”; René Hernández Chávez; Karina Rubí Pérez Valtierra y Daniel Quinn Calderón, “El Quinn” o “El Pelón”, la diligencia fue llevada a cabo por el juez de Control Rafael Rosado Arcudia.Minutos antes de la audiencia Quinn Calderón fue asesinado en un túnel del Cereso que comunica con los juzgados penales, mientras que Favila González y Limas Escápita resultaron heridos en la misma agresión.Debido al atentado los procesados fueron representados por su abogado, un litigante de la Defensoría Pública Penal, ya que la ley permite que se resuelva la situación jurídica de los detenidos aún sin su presencia.El Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte acusó a las seis personas de haber participado en el secuestro de Meybi Oyuki Santaella Camacho, de 18 años; y César Amador Estupiñán Ibarra, de 25, con el objetivo de asesinarlos. Ella fue extraída de la casa donde 11 personas fueron asesinadas.Al formular cargos legales contra los seis un agente del MP señaló que el pasado 2 de agosto, aproximadamente a las 19:00 horas, ellos en compañía de un hombre aún no identificado llegaron a la casa de la calle Oasis de Egipto esquina con Oasis de Mongolia del fraccionamiento Praderas de los Oasis, en donde se realizaba una fiesta e ingresaron para privar de la vida a 11 personas y extraer a Santaella Camacho.Todo presuntamente por instrucciones de René Hernández.Para luego llevar a Meybi a una casa de seguridad ubicada frente a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) en la calle Fortín de la Soledad número 1306 en la colonia Morelos IV, en donde estuvo privada de la libertad hasta el 3 de agosto, cuando llegó César Amador Estupiñán también privado de su libertad. Ambos fueron trasladados a otra casa de seguridad domiciliada en el número 1530 de la calle Santa Clara en la colonia Patria, donde los torturaron hasta causarles la muerte.Los cadáveres –maniatados y amordazados– fueron metidos a la cajuela de un vehículo Honda Accord con matrículas 863-SBS9 del estado de Chihuahua, propiedad de Estupiñán y que fue abandonado en las calles Calexico y Búfalo de la colonia Praderas del Sur.Los principales datos de prueba para vincular a proceso a las seis personas es la declaración de una testigo de identidad protegida quien trabajaba para René Hernández rentando casas que se iban a utilizar para cometer asesinatos.Él le pidió información sobre Santella, quien era la pareja sentimental del hijo de René, identificado como Jonathan René Hernández Pérez, apodado “El Titis”.Este último fue asesinado y desmembrado, sus restos se hallaron el pasado 28 de mayo, al parecer por haber robado varias dosis de cristal (metanfetaminas) que encontró escondidas en una imagen de San Judas, pero que le pertenecían a miembros de la pandilla “Artistas Asesinos”.Presuntamente René quería vengar la muerte de su hijo “El Titis” y se avocó a ubicar a Meybi Oyuki. Logró encontrarla en la casa de Pradera de los Oasis, donde la secuestraron y para no dejar testigos asesinaron a las 11 personas.Ayer, el juez Rosado Arcudia le dio valor al dicho de la testigo, así como a una declaración aportada por el propio René ante el MP y en la que reconoció que se comunicó con la testigo de identidad protegida y le dio la orden de ubicar a Meybi, pero no proporcionó los nombres de los participantes en el hecho.

