Magna sube a $15

Ciudad Juárez— El precio de la gasolina Magna superó ayer la barrera de los 15 pesos por litro en esta ciudad, lo que causó enojo por parte de usuarios, quienes expresaron que cada vez cuesta más dinero llenar de combustible el tanque de su vehículo.De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía, el precio máximo de gasolina Magna reportado ayer por los permisionarios fue de hasta 15 pesos con un centavo, mientras que el mínimo fue de 14 pesos con 87 centavos.“El tanque de mi carro Sentra de cuatro cilindros lo llenaba anteriormente con 500 pesos por semana, pero ahora con el incremento del precio con la misma cantidad apenas y alcanza a marcar la aguja los tres cuartos”, expresó Priscila, empleada de una empresa.Mencionó que si tiene que llenar el tanque le cuesta 650 pesos, lo que le causa problemas en su economía familiar.“Casi no uso mi carro: únicamente lo uso para ir y regresar a mi trabajo y cuando tengo que ir al supermercado o hacer una compra, ya que si hago otras actividades adicionales a la rutina de la semana sé que le tengo que poner 100 pesos extras”, expresó.Fernando Carbajal Flores, presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo en Juárez (Onexpo), señaló que el precio de la gasolina seguirá incrementando de acuerdo a los costos en Estados Unidos y además la cotización del dólar interbancario.Explicó que este encarecimiento se debe al alza que se está dando en los combustibles en Texas, de donde se trae a Ciudad Juárez.Mencionó que Pemex da un precio sugerido y de ahí el permisionario le puede aumentar la ganancia que quiera.Dijo que por esta razón se da una variación del precio en las gasolineras, y que en su caso ayer tenía a 14 pesos con 90 centavos el litro de Magna.“El precio de la gasolina ha estado en aumento: si sube el precio del dólar interbancario, el cual es muy diferente a las casas de cambio, obviamente sube el combustible ya que el producto es americano 100 por ciento”, expresó.Señaló que el precio que se ofrece al usuario es opcional por cada grupo o empresa desde que se liberó el precio de la gasolina.“Diariamente le pongo 200 pesos de gasolina a mi camioneta. Nunca lleno el tanque porque no alcanza el dinero”, comentó Fernando, un empleado de una empresa de seguridad.Mencionó que su esposa tiene un vehículo más pequeño y éste es el que utilizan cuando realizan actividades personales o familiares, aunque señaló que ella es la que pone 600 pesos de gasolina para llenar el tanque.“Anteriormente llenaba el tanque de gasolina de mi carro con 300 pesos cuando estaba más barata, y esta semana le puse 400 pesos y sólo me duró tres días, ahora tendré que poner otros 150 pesos o 200 para poder llegar al viernes”, comentó otro trabajador.Un empleado que gana el mínimo, es decir, 88.63 pesos diarios, debe trabajar casi una semana completa (6.7 días) para obtener lo que se necesita para llenar un tanque de 40 litros.

