Cumple el sueño de su vida entre llamas

Ciudad Juárez— Con 18 años de servicio en el Heroico Cuerpo de Bomberos, Ricardo Reyes Navarro, de 44, expresa que pretende seguir entre el fuego y la prevención “hasta que Dios le dé fuerzas”, pues su más grande sueño en la vida se cumple cada día al portar el uniforme y estar en servicio de la comunidad juarense.“Desde que cumplí la mayoría de edad yo quise ingresar al departamento de bomberos pero por mi estatura no me lo permitieron al principio, tuve que esperar hasta que tenía 25 años para poder entrar, pero la inquietud nació desde que era niño”, narró el oficial preventivo de la corporación.Ayer se conmemoró el Día Nacional del Bombero, y aunque para algunos sea motivo de celebración, para Reyes es el momento de recordar que su tío, Isidro Reyes Gaytán, es uno de los cinco elementos caídos en su deber durante el primer siglo de historia de estos “héroes sin capa”.“Él falleció en el rescate de una persona en un restaurante, y a raíz de la vocación que él nos heredó, hemos estado ya por tres generaciones dentro del departamento”, expuso.Tras ocho años en el combate de incendios y 10 como instructor preventivo, resaltó que la evolución que ha tenido el departamento a lo largo de su permanencia ha sido muy notoria, principalmente de mucha mejoría, pues ya se ha logrado implementar una ‘cultura preventiva’ que se ha fundamentado conforme a las situaciones y ha evitado diversos incidentes.“En cuestiones operativas, día con día vemos que se han ido preparando más los bomberos y ahora tenemos un cuerpo más profesionalizado”, dijo.Aunque cada turno hay algo distinto por ver, Reyes define un antes y después de su carrera cuando acudió a un servicio en el que tres pequeños murieron calcinados por un descuido familiar, “eso marcó la pauta para la vocación tomarle un poco más de respeto y verla con más apreciación respecto a lo que es la afectación para la ciudadanía”.Platicó también que al cambiar de la acción a la prevención, por designios en la dependencia, al principio fue difícil de asimilar, pero a 10 años de practicarlo, relata que es la mejor manera para ayudar a la población y generar esa conciencia para que no sucedan hechos desfavorables o pérdidas de ningún tipo.

