Ciudad Juárez— En condición de abandono y precariedad celebraron ayer adultos mayores su día.El próximo 28 de agosto, miles de adultos mayores celebrarán su día en condiciones que, de acuerdo con expertos, en esta ciudad se caracterizan por el abandono y la precariedad económica.Durante un evento conmemorativo, Leticia de Santiago, coordinadora de Recreación y Cultura del DIF, comentó que la mayor necesidad de los adultos mayores es la falta de compañía.“Hay muchos que las familias ya no están con ellos, que ya no los visitan, todo esto genera que no tengan que comer, que no puedan transportarlos a algunos lugares”, agregó la funcionaria.“Ellos tienen necesidad de que vayan, que puedan platicar sobre sus historias, comentó la coordinadora de evento”.Por su parte, Jesús David Hernández, gerontólogo del DIF, comentó que este sector de la población en el poniente de la ciudad se visualiza más el abandono de las personas de la tercera edad.Actualmente, de los dos mil 500 personas que el DIF apoya, aproximadamente el 40 por ciento no tiene servicio médico, comentó el gerontólogo.Comentó que a los adultos mayores no se les debe tratar como niños, solo tenerles más paciencia y tolerancia, agregó Hernández.“Tienen desatención por parte de las dependencias, les piden muchos trámites y no es la misma agilidad que tienen como las demás personas”, agregó Hernández.Esperanza Vargas, también trabaja con este grupo de personas en el DIF, y coincide con otros expertos en que las personas de la tercera edad sufren de abandono.“Nos han tocado muchos casos en la que los familiares se desobligan completamente de los adultos mayores, o los llevan a un asilo, hay gente que no tiene ni para comer”, comentó Vargas.También explicó que no tenemos una cultura sobre el cuidado del adulto mayor, porque no se les trata con respeto y dignidad.Señaló que aún falta mucho por hacer en materia de políticas públicas para este sector de la población.“Sí hay muchas políticas públicas que pudieran modificarse, incluso crear nuevas, y si trabajáramos en conjunto con la sociedad, incluyendo niños, sería muy diferente. Necesitamos mucha inclusión y participación ciudadana”, comentó Vargas.En el DIF, se trabaja una vez a la semana en donde les brindan actividades lúdicas, cognitivas, físicas y tratan temas de prevención a la salud.También se les proporciona atención médica una vez por semana y una despensa cada dos meses, comentó Leticia de Santiago.A la celebración Rock and Roll el día del abuelo, organizada por el DIF, asistieron el presidente municipal Armando Cabada y su esposa Alejandra de Cabada.En el evento se realizaron rifas de electrodomésticos y el concurso el rey y la reina independiente 2018.El grupo musical Los Silver amenizó la fiesta de los adultos mayores, que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Cuatro Siglos.