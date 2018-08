Ciudad Juárez— Quince agentes de la Dirección General de Tránsito Municipal han sido dados de baja en dos años por malos elementos, luego de que fueron denunciados por ciudadanos por conductas inapropiadas, afirmó la titular de la dependencia, Verónica Jaramillo Argüelles.Agregó que cada seis meses 50 agentes se envían a realizar pruebas de confiabilidad y en el último proceso todos pasaron.“Las acusaciones son mala actuación, prepotencia, que están cazando”, mencionó.Agregó que los ciudadanos pueden interponer sus denuncias en la Dirección General de Tránsito y en la Contraloría Municipal.Dijo que para ello, deben presentar pruebas, tales como fotografías o testimonios de terceras personas.“Hasta hoy no he tenido ni una sola queja en la Dirección que sea por extorsión, yo sí invito a la ciudadanía que si es víctima de extorsión, que vaya acuda a la Dirección de Tránsito o Asuntos Internos a poner la queja”, aseguró la funcionaria.Agregó que la corporación cuenta con 524 agentes, y cada seis meses 50 elementos realizan pruebas de confiabilidad.“Afortunadamente hace 20 días me llegaron resultados donde todos fueron aprobados”, manifestó.La funcionaria aseguró que la corporación sigue en revisión de expedientes de agentes, “y seguimos con la supervisión en las calles”.Jaramillo exhortó a la ciudadanía a interponer sus quejas en las instancias correspondientes, no limitarse a publicarlo en redes sociales, sino también a tomar acciones para aplicar las sanciones que amerite.

