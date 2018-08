Ciudad Juárez— La oficina de comunicación social del Gobierno del Estado, mencionó ayer que no hay elementos para cancelar la función notarial del exdirigente del Partido Revolucionario Institucional a nivel estatal, Guillermo Dowell.Lo anterior, luego de del conflicto generado en el año 2017, donde se le notificó al exdirigente del PRI la suspensión permanente de su actividad como notario, resolución derivada de una queja hecha por la ciudadana María Hilda Francisca de la Vega ante la Secretaría de Gobierno.El antes referido desenlace fue impugnado por el notario en dicho momento, por lo que pudo mantener la operatividad de la notaría en tanto se resolvían los vaivenes legales de la situación, refirió información periodística.“Yo lo que diría es que voy a acoger al noveno mandamiento de los abogados que dice ‘tan pronto perdido un asunto dale vuelta a la página’, porque no puedes cargar en tu conciencia rencores o situaciones vanas”, dijo Dowell.“Lo que me queda a mí es seguir ejerciendo la función para la que me he preparado tantos años, que es la función notarial. Tengo el número de notaría 12, ubicada en 16 de Septiembre y calle Panamá”, agregó.Asimismo, fue cuestionado sobre si considera que lo ya expuesto se trató de algún revanchismo político, a lo que contestó que sus apreciaciones personales en cuanto al tema las dijo en su momento a diversos medios periodísticos. No obstante, puntualizó que mantendrá un comportamiento neutral ante lo ocurrido.“Ni me puedo cargar de rencores, ni vanagloriarme de haber ganado el juicio. Es un juicio más de muchos de los que estoy llevando, y creo que no debo ni concentrarme en por qué fue. Debo concentrarme en atender a mis clientes y a la comunidad desde la función notarial”, refirió el notario.Datos periodísticos indicaron que el exdirigente del PRI mencionó, que la queja interpuesta en su contra en el año 2017 no tenía fundamentos, ya que la misma indicaba que se había ausentado de sus labores en periodos extendidos y fuera del tiempo indicado en las licencias solicitadas. Esto fue determinado incierto por falta de elementos probatorios.