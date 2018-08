Asesinan en Cereso a inculpado por masacre

Ciudad Juárez— En cuestión de segundos, con tubos, armas hechizas y el rostro cubierto, integrantes de la pandilla “Artistas Asesinos” atacaron a los presuntos responsables de la masacre del fraccionamiento Pradera de los Oasis, logrando asesinar a uno y lesionar a otros tres implicados en ese caso y a un reo más, todos identificados por la autoridad como miembros de la ganga “Los Aztecas”, según testimonio de policías presentes en el pleito.Los agresores aprovecharon el momento de una revisión física que era parte de su traslado de las instalaciones del Cereso 3 a la “Ciudad Judicial”, donde tendrían una audiencia a las 9 de la mañana. Incluso uno de ellos estaba semidesnudo al momento del ataque.El interno asesinado fue identificado oficialmente como Daniel Quinn Calderón, de 36 años de edad, apodado “El Quinn” o “El Pelón” y a quien le sobreviven la esposa y un hijo.Según información oficial, los lesionados son el presunto autor intelectual del asesinato de las 11 personas en la casa de fraccionamiento Pradera de los Oasis, René Hernández Chávez, de 45 años; así como sus presuntos cómplices Martín Favila González, de 45 años, apodado “El Chori” y Luis Fernando Limas Escápita, “El Ferny”, de 23.También fue herido el reo Ángel Bonifacio Pérez Martínez, quien fue detenido el día de la jornada electoral el pasado primero de julio, junto con otros 11 miembros de “Los Aztecas” por presuntamente haberse enfrentado a balazos por policías municipales y se les localizó un arsenal así como varias dosis de mariguana.Además el comandante de la Policía Procesal, Erick Garibay, fue golpeado con un tubo.Testigos relataron que alrededor de las 7:40 de la mañana, varios internos formaban una línea en el túnel del penal, ubicado en la calle Barranco Azul, el cual conecta con pasillos y celdas que forman parte de los juzgados penales o la también denominada “Ciudad Judicial”.En esa hilera se encontraban Quinn Calderón, Hernández Chávez, Favila González, Limas Escapita, Pérez Martínez y otros internos. Todos estaban pegados a la pared y esperando la revisión física por parte de un grupo de custodios del centro carcelario y quienes los iban a entregar a la Policía Procesal.Cuando de pronto llegó otro grupo de reclusos al parecer miembros de la pandilla “Artistas Asesinos” quienes traían las caras tapadas con playeras y pasamontañas y venían acompañados de un custodio, quien al parecer había sido sometido.Al ver a los encapuchados el comandante Garibay preguntó qué estaba pasando, en ese instante él fue golpeado y los reos se fueron contra sus rivales de la pandilla “Los Aztecas”, concretamente contra cinco de los seis presuntos responsables de la matanza en Pradera de los Oasis y el otro integrante se esa misma ganga, Pérez Martínez.“El túnel se divide en dos, existen dos puertas blindadas una corresponde al Cereso y la otra a Policía Procesal. Estas se abren para ingresar imputados a la “Ciudad Judicial”, en ese momento los presos iban a ser recibidos por la Procesal y no alcanzamos; vimos que del túnel del Cereso venían varios encapuchados, Garibay le hizo señas al custodio como preguntando por qué vienen así, qué pedo. Quizá el custodio venía amenazado pues no contestó nada y el primero de los imputados –de la fila encapuchados– sacó un filero, como una varilla, y le dio a Garibay dos veces en el costado izquierdo y empezaron los gritos, se cerraron las puertas y todo se amotinó del lado del penal”, explicó un policía.En cuestión de segundos, con trozos de metal que tenían punta los “Artistas Asesinos” atacaron a sus rivales. En ese lapso únicamente se escucharon gritos.Los presuntos responsables de la matanza habían sido excarcelados para que estuvieran presentes en una audiencia de vinculación o no a proceso prevista para las 9 de la mañana en la cuarta sala de los juzgados, correspondiente a la causa penal 2276/18 y al secuestro y asesinato de dos personas ligadas con el multihomicidio de Pradera de los Oasis.La vocera de la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, Alejandrina Saucedo confirmó que Quinn Calderón perdió la vida cuando recibía asistencia médica en el hospital del penal y cuatro personas sufrieron lesiones, ellos también fueron atendidos en el nosocomio del centro penitenciario.El fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, informó que inicialmente se tienen dos hipótesis sobre el posible móvil de la agresión.La primera es que una de los agredidos es responsable de haber matado a la pareja sentimental de un “Artista Asesino” y la segunda es que este último grupo delictivo recibió el encargo de atentar contra gente de “La Línea” ligados a “Los Aztecas”.Peniche Espejel confirmó que el atentado se realizó con armas hechizas punzocortantes y descartó que los reos cuenten con armas de fuego. Además indicó que los responsables están identificados y fueron enviados a un módulo de alta seguridad y está en proceso la investigación.Al menos 73 homicidios se cometieron dentro de los Centros de Reinserción Social (Cereso) locales en los últimos 16 años en ataques directos, motines, pleitos entre individuos y confrontaciones de pandilleros, incluyendo el ocurrido ayer.El asesinato de Daniel Quinn Calderón, acusado de participar en el asesinato de 11 personas en una casa del fraccionamiento Praderas de los Oasis, es el primero que se comete en las prisiones juarenses en cinco años, indican reportes periodísticos.200223 DE MARZOUn motín que al parecer fue provocado por la obstrucción en la distribución de drogas dentro del penal provocó la muerte de un prisionero.Fueron casi 500 los reos que provocaron el disturbio, durante el cual Sergio Arturo Madrid Herrera de 35 años, recibió un balazo en la parte posterior de la cabeza.200429 DE ABRILRicardo Pulido Chávez, de 36 años, quien fue atacado por al menos 20 internos.Las indagatorias revelaron que los miembros de “Los Aztecas” se salieron de la habitación 7 y se dirigieron a la 4 para enfrentarse por el control del penal contra “Los Mexicas”.Enseguida, un grupo de “Los Aztecas” se dirigió a una celda para matar a Pulido Chávez.200517 DE DICIEMBREUna pelea dentro del penal provocó el asesinato de seis reos. La gresca duró casi tres horas y participaron mil 200 prisioneros, se informó.El origen del conflicto fue una venganza entre integrantes de las pandillas “Mexicles” y “Aztecas”, después de que un miembro de la primera banda fue lesionado con 70 puñaladas.También corrió la versión de que celadores abrieron las puertas de las habitaciones de “Los Aztecas” para que atacaran y sometieran a los “Mexicles” que, alborotados, subían a los techos en protesta por la suspensión de la visita.200611 DE MARZOOcho prisioneros fueron asesinados en medio de la lucha por el control de la pandilla “Los Aztecas” en el Cereso.El conflicto estalló aproximadamente a las 08:15 horas, cuando alrededor de mil pandilleros llegaron hasta el Centro de Observación y Clasificación para cumplir con la orden de asesinar al que era líder de ese grupo, Alejandro Ferrer Pérez, de 26 años, “El Veneno”.Además mataron a José Rafael Franco Torres, de 36 años; Joel Delgado Roldán, de 25; Manuel Ángel Rodríguez Delgado, de 31; Agustín Fuentes Valdivieso, de 26; Alfonso Jiménez Realzola, de 28; Jabes Gil Zubiate, de 20; y Alonso Ramírez Fidel de 31.200720 DE JUNIODos reos fueron asesinados durante un motín en el que unos 200 integrantes de “Los Aztecas” abrieron a punta de marro seis boquetes en las paredes del Cereso para poder llegar hasta sus enemigos “Los Mexicles” y atacarlos.Uno de los muertos, de nombre Francisco Javier Iglesias, de 43 años, falleció en la zona de inimputables de la misma área 16. El otro, José Torres Castro, de 32 años, fue hallado muerto en el patio de la habitación tres y es el único al que se identificó como miembro de “Los Aztecas”.21 DE SEPTIEMBRERoberto Delgado Maldonado alias “El Tarzán”, asesinó a otro prisionero del Cereso por cuestiones triviales. La víctima fue identificada como Víctor Manuel González Torres, de 20 años.1 de noviembreUn enfrentamiento masivo entre integrantes de las bandas de “Los Aztecas” y “Los Mexicles” se prolongó por más de ocho horas, arrojó un saldo de tres internos muertos.Uno de los fallecidos fue identificado como Octavio Vargas Chávez, quien pereció en el Hospital General a causa de traumatismo craneoencefálico, en tanto que la otra víctima, que presentaba una herida producida al parecer por arma de fuego, fue localizada en una de las habitaciones de la prisión, fue identificado como Humberto Esmeraldo Aguirre Candelario. Otro más, Carlos Pacheco Lozano, de 31 años, murió el primero de diciembre de ese año a consecuencia de las heridas que sufrió en el enfrentamiento.14 DE DICIEMBREEl reo Juan Chavira Ávalos, de 37 años, fue asesinado durante una riña registrada en el área 15 del Cereso, entre internos que pertenecen a la pandilla de “Los Aztecas”. Aproximadamente a las 13:50 horas de ese día se suscitó una pelea a golpes y con armas fabricadas por los propios reos.20083 DE ENEROUn aparente intento de fuga degeneró en un motín y provocó la muerte de un prisionero que fue alcanzado por un proyectil de arma de fuego el 3 de enero del 2008.La víctima fue identificada como Gabriel Eduardo Rueda Holguín, de 44 años, quien falleció al llegar al Hospital General, a consecuencia de un balazo en la espalda.20094 DE MARZOEn un motín resultaron muertos 20 prisioneros en el Cereso estatal.El ataque fue por consigna ya que los agresores, presuntamente pertenecientes a la pandilla “Los Aztecas”, contaban con una lista de los presos a los que debían matar.Uno de los reclusos fue decapitado, otro más fue estacado y varios fueron arrojados desde el último piso del edificio de máxima seguridad, de una altura aproximada de 12 metros.20107 DE JUNIOUna pelea entre integrantes de pandillas en el interior del Cereso estatal provocó el asesinato de tres prisioneros.“Los Aztecas” se enfrentaron con “Los Doble A” y “Los Mexicles”. Los reos que fallecieron fueron Ángel Palma Ochoa, Eric Provencio Vargas y Juan Antonio Chavarría Vaquera.1 DE JULIOUn interno fue localizado muerto en el área 15 del Cereso, una zona controlada por miembros de la banda “Los Aztecas”. Jorge Antonio López Piedra, de 18 años, murió de asfixia por estrangulamiento y trascendió que podría haber ocurrido tras una riña.1 DE AGOSTOEn plena hora de visita, un grupo de internos integrantes de “Los Aztecas” tomaron como rehenes a 12 custodios por más de tres horas, además atacaron a balazos a sus rivales de la pandilla “Doble A”. El saldo fue de dos muertos y siete lesionados. Los fallecidos fueron Carlos Martínez Martínez y Guerrero Salcido Salcido.9 DE OCTUBRESe registraron dos riñas de forma simultánea en el Cereso estatal (hoy Cefereso) y el municipal (ahora estatal), entre integrantes de "Los Aztecas" y "Los Mexicles". Dos internos fueron asesinados y 16 presos y tres custodios resultaron heridos. Los muertos fueron Gerardo Ramírez Ramos y Manuel Álvarez García.201125 JULIOUn ataque generó 17 muertos. Reos de “Los Mexicles” dispararon en contra de integrantes de “Los Aztecas” dentro de las instalaciones del Cereso para desencadenar una serie de enfrentamientos.Esa agresión fue difundida a través de un video que se hizo llegar a los medios de comunicación, las imágenes muestran cómo operaron para cometer el multihomicidio.Inicialmente fueron asesinados 10 reos que estaban en una de las habitaciones, tres más en otras áreas del Cereso y finalmente cuatro de los agresores fueron abatidos por policías y soldados que acudieron a enfrentarlos.13 DE OCTUBREUn prisionero del Cereso estatal identificado como Lorenzo Fierro Pérez fue encontrado muerto durante la madrugada en uno de los baños del penal.El homicidio ocurrió luego de una riña con otro reo de nombre Luis Roberto Botello López. El asesinato fue el primero que se registró en el penal luego que pasó a manos de las autoridades estatales en septiembre de 2011.201321 DE ABRILMario Alberto Rivas Chávez, de 33 años, se involucró en una pelea dentro de un pasillo del módulo 12 del área 17 del Cereso y fue asesinado.Ángel Vicente Tena Tena y Marcos Chico Chávez fueron puestos acusados del crimen.5 DE MAYOUn interno del Cereso resultó muerto a golpes. La víctima fue encontrada en el área de “Los Aztecas”, por lo que se presume que pertenecía a esa pandilla.Se reportó que el fallecido se involucró en una riña con dos de sus compañeros, luego fue localizado sin vida.201822 DE AGOSTOIntegrantes de la pandilla “Artistas Asesinos” atacaron a los presuntos responsables de la masacre del fraccionamiento Pradera de los Oasis, logrando asesinar a uno y lesionar a otros tres implicados en ese caso y a un reo más.El interno asesinado fue identificado oficialmente como Daniel Quinn Calderón, de 36 años de edad, apodado “El Quinn” o “El Pelón”.Los lesionados son René Hernández Chávez, de 45 años; Martín Favila González, de 45 años, apodado “El Chori”; y Luis Fernando Limas Escapita, “El Ferny”, de 23.

