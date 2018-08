Se desploma avioneta cerca de casas y escuela

Ciudad Juárez— Una avioneta se desplomó ayer a las 12:51 horas dentro del perímetro del aeropuerto Internacional Abraham González de esta ciudad, cerca de un área residencial e industrial.Javier Silva Guerra, con licencia comercial No. 201745418, fue el piloto que ayer al aterrizar en el aeropuerto local impactó la aeronave con una barda al bajar el vuelo y acto seguido tocó tierra, provocando la volcadura e incendio total de la Cessna modelo TU206G.El aviador, que ayer salvó su vida, perdió a su padre en un accidente de aviación ocurrido en septiembre del año 2006, en el municipio de Balleza, de acuerdo con una nota publicada por La Jornada el 16 de septiembre de esa fecha.En Ciudad Juárez desde hace 12 años no se había presentado un incidente de este tipo, según archivos periodísticos.De acuerdo con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), la avioneta que cayó ayer, con matrícula XB-LYC, procedía del aeródromo de Aldama.Al descender impactó en una barda perimetral del mismo aeropuerto, apenas minutos antes de ser autorizada por la torre de Control para aterrizar en la pista 03.Bomberos y personal de auxilio aeroportuario sofocaron las llamas de la avioneta que tuvo pérdidas totales y pusieron al piloto a salvo.Silva Guerra fue trasladado al hospital Ángeles de esta ciudad para su valoración con lesiones que no ponen en peligro su vida, según se dio a conocer. La SCT informó que el piloto viajaba sin compañía al momento del incidente.A pesar de lo espectacular del impacto y el incendio posterior, se dio a conocer que el aeropuerto local no tuvo la necesidad de suspender vuelos o atrasarlos, ya que no afectó las operaciones programadas, de acuerdo con la SCT.Vecinos de estas instalaciones pudieron apreciar de cerca el incidente, ya que la barda perimetral que impactó la aeronave se encuentra a espaldas de sus viviendas y de un complejo industrial.Se dijo que el piloto detectó problemas mecánicos y que los había reportado antes de aterrizar. También que la pericia del aviador evitó un accidente mayor.La misma suerte no fue para su padre en el año 2006. Javier Silva Moreno también piloteaba una Cessna, matrícula XB-AER, que impactó accidentalmente otra aeronave del mismo tipo al sobrevolar la sierra Tarahumara. Ahí murieron otras tres personas, dice el reporte de La Jornada en aquella fecha.El 30 de mayo del 2006 fue el último incidente de aviación que se tenía registrado en Juárez.De acuerdo con archivos periodísticos un helicóptero de la PGR de origen suizo conocido como “Schweizer 333” –con un costo de 3 millones 680 mil dólares– se desplomó sobre tres cajas de tráiler en el estacionamiento de la planta maquiladora Philips 1 ubicada en el Parque Industrial Juárez.Es esa ocasión murió el piloto y dos tripulantes, poco después de salir del aeropuerto también durante el mediodía.

