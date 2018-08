Cumplen 16 años protegiendo la vida animal

Cargando

Ciudad Juárez— Fundado en el 2002 el Zoológico del Recreativo San Jorge cumple 16 años de salvaguardar la vida de diversas especies animales para el asombro de chicos y grandes.Osos, cebras, elefantes, leopardos, jaguares, leones, entre otras especies, conforman el paisaje de una extensa zona que inició sólo con la exposición de aves por parte de la señora María Villafuerte.Arturo Silva, encargado del zoológico, explicó que aunque para algunos 16 años es mucho, en realidad es poco.El espacio poco a poco se ha ido adaptando al grado que ahora puede albergar 86 especies con 300 ejemplares en existencia.Reptiles, aves y mamíferos son parte de lo que se puede encontrar actualmente en tres áreas, pues una es la parte antigua con la que se fundó, otra está recién remodelada y otra en proceso de decoración y construcción para mayor comodidad de los animales y estética del lugar.“Nos faltan los peces, ya esta temporada que viene hay un proyecto de empezar con pequeñas peceras y tener completa la rama de los vertebrados”, dio a conocer.Cada muro conserva un pedacito de historia de este lugar, y en cada jaula los visitantes pueden leer un poco sobre cada especie, gran parte de ellas, originarias de diversas partes del mundo que están en peligro de extinción.“En el zoológico hay tres objetivos que deben cumplirse, primero, espacios para los animales con seguridad y salud. Segundo la reproducción, mientras no haya un buen espacio, buena alimentación y buen trato los animales no se van a reproducir. El tercero que nace de esos dos es la recreación, que se cumpla ver con nuestros propios ojos lo que tanto nos gusta”, expresó Silva.Entre las múltiples aves, resaltó la importancia de las guacamayas, especie que está en peligro de extinción, en cautiverio no se reproduce, pero aquí han logrado nacer varias crías, lo que significa que son felices en el ambiente que se encuentran.Otra especie que es importante resaltar y se encuentra en un espacio nuevo del zoológico son los ligres, una cruza entre el león y el tigre; enormes felinos que llegan a medir hasta cuatro metros de la cabeza a la cola.“Este zoológico está dedicado a los niños, es la futura generación y esta área sirve para la orientación vocacional de ellos, de aquí van a salir médicos veterinarios, ornitólogos, biólogos naturalistas, puesto que los niños lo único que necesitan es ver para que se hagan preguntas, se ilumine su curiosidad e investiguen. Por eso es muy importante las visitas de escuelas”, dijo.Venados, hipopótamos, llamas, jabalís, chimpancés, monos, zorros y decenas de animales son cuidados todos los días y expuestos para la comunidad en general de lunes a domingo en un horario de 11:00 de la mañana a 5:00 de la tarde por un costo de 50 pesos ó 40 pesos con la entrada general a las albercas.• Espacios adecuados para los animales con seguridad y salud• Reproducción siempre y cuando tengan las condiciones adecuadas de espacio, alimentación y buen trato• RecreaciónAlgunos ejemplares• Aves diversas• Ligres (cruza entre el león y el tigre)• Venados• Hipopótamos• Llamas• Jabalíes• Chimpancés• Monos• Zorros• Osos• Cebras• Elefantes• Leopardos• Jaguares• LeonesPara ir:• Abierto de lunes a domingo en un horario de 11:00 de la mañana a 5:00 de la tarde• El costo es de 50 pesos ó 40 pesos con la entrada general a las albercas

