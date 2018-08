Fue 'limpia' de jueces, reclaman provisionales

Ciudad Juárez— El concurso de oposición para elegir a jueces de primera instancia con carácter de ratificados, es una “limpia” de jueces provisionales, consideraron varios de ellos en Ciudad Juárez al conocerse que sólo dos fueron seleccionados y el resto quedó fuera.Algunos de los inconformes analizan la posibilidad de interponer un juicio de amparo al considerar que no están claros los parámetros de la evaluación psicométrica, debido a que varios de los rechazados obtuvieron una calificación mediana en el examen de conocimiento y altas calificaciones en la simulación de audiencias –segunda y última etapa, respectivamente– pero en el psicométrico la puntuación fue mínima.“Nos querían quitar a nosotros, los jueces provisionales más viejitos, aunque ninguno somos políticos. Todos estamos fuera, a excepción de dos del Tribunal de Control. Es muy raro, los parámetros del psicométrico no se han dado a conocer y todos salimos muy bajos en ese renglón y en mi caso el psicólogo que me hizo la entrevista me felicitó al terminar la evaluación”, expuso un juez que tenía seis años como provisional.“En mi caso, en la simulación salí con una calificación muy alta y en el examen de conocimientos obtuve una calificación promedio, similar a la mayoría. Pero en el psicométrico menos de 15 y por eso estoy analizando la posibilidad de un juicio de amparo, porque desconocemos cuáles son los parámetros de esta evaluación”, expuso una juez.“En el examen de conocimientos yo saqué un 7.4, en la simulación un 7.0 y aquí me la paso en audiencias, mi vida trascurre de una diligencia a otra e incluso interpongo juicios de amparos con buenos resultados y no me explico cuáles fueron las pautas usadas para evaluar las simulaciones de audiencia. En el psicométrico me pusieron menos de un 5, así que puedo considerarme prácticamente un interdicto, la mitad de mi cerebro no me funciona, eso dice el psicométrico del que no se ha dado a conocer cuál fue la metodología que se siguió”, expuso un defensor público penal rechazado.Dos de las 56 plazas concursadas no se asignaron. Una en materia familiar se declaró desierta ante las bajas calificaciones y otra en penal, porque uno de los sustentantes interpuso un amparo, informó personal del Consejo de la Judicatura.Datos extraoficiales indican que además de ese amparo, promovido por un juez provisional de la ciudad de Chihuahua a quien ya se le otorgó la suspensión provisional y por tanto no puede ser removido del cargo, otros cinco candidatos a jueces también interpusieron ese recurso.De las 56 plazas un total de 19 son para Ciudad Juárez, divididos de la siguiente forma tres se asignaron a juzgados Civiles por Audiencias, una a Familiar por Audiencias, una de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional, ocho al Tribunal de Enjuiciamiento Penal y seis al Tribunal de Control.Entre los seleccionados de Ciudad Juárez hay seis agentes del Ministerio Público, Dirceu Ismael Solís Mendoza, Monserrat Robles Ramírez, Raquel Carlos Ávila, Maurilio Hipólito Domínguez García, Juan Alonso Martínez Grajales y Jesús Pérez Gallardo Alvarado.Así como tres defensores públicos penales María Fernanda Díaz Rojas, Luis Hernández Zúñiga y Fernando Corral Soto.También dos jueces provisionales del Distrito Judicial Bravos, con sede en Ciudad Juárez, Nancy Cristina Reyes Esquivel y Samuel Uriel Mendoza Rodríguez; una secretaria de Proyectos de la Quinta Sala Penal de Juárez, Ramona Lizeth Bustillos Ramírez; un secretario del Tribunal de Control de Ciudad Juárez, Luis Javier Ortiz Beltrán y un secretario proyectista del Juzgado Primero de Ejecución de Penas del sistema tradicional de Ciudad Juárez, Eric Israel Robles Chávez.El ex fiscal de género y actual coordinador del Instituto de Servicios Previos al Juicio, Refugio Ernesto Jáuregui Venegas y abogado externo y ex fiscal estatal Rigoberto Isaías Flores Gómez están en la lista de seleccionados.Todos los anteriores son de materia penal.En cuanto a civil, todos son funcionarios judiciales de la ciudad de Chihuahua además del jefe del Departamento de Enlace con el Sector Paraestatal de Gobierno del Estado de Chihuahua, René Agustín Herrera Valenzuela y dos abogados externos. De Juárez únicamente fue elegido un secretario del Juzgado Tercero Civil por Audiencia, Víctor Hugo Castillo CastañónDe materia familiar los dos seleccionados fungían como funcionarios judiciales en la capital del estado.Los nuevos jueces asumirán hasta enero del 2019 y queda pendiente a qué distrito judicial serán adscritos. Su llegada implica que todos los resolutores provisionales regresen a sus antiguas plazas y que pierdan algunos de sus derechos laborales ya adquiridos, básicamente el sueldo y la compensación que percibían así como el movimiento de los funcionarios que ocupaban estas plazas, por un efecto “dominó”.Ayer los jueces provisionales que quedaron fuera del concurso desde la segunda etapa, el examen de conocimientos, también expresaron su inconformidad al señalar que varios de ellos obtuvieron calificaciones superiores a los que registran las calificaciones más bajas, 60, 61, 56, 55 y 53, y que sí se les permitió avanzar a las otras tres etapas. Esto después de que el Consejo de la Judicatura publicara las calificaciones de cada sustentante en cada etapa.• Nancy Cristina Reyes Esquivel: Juez de Control provisional en el Distrito Judicial Bravos con cabecera en Ciudad Juárez• Juan Alonso Martínez Grajales: agente del Ministerio Público en la Zona Norte de Ciudad Juárez• Eric Israel Robles Chávez: secretario Proyectista en el Juzgado Primero de Ejecución de Penas en el sistema tradicional del Distrito Judicial Bravos con cabecera en Ciudad Juárez• Samuel Uriel Mendoza Rodríguez: Juez de Control provisional en el Distrito Judicial Bravos con cabecera en Ciudad Juárez• María Fernanda Díaz Rojas: Defensora Pública en el Distrito Judicial Bravos con cabecera en Ciudad Juárez• Refugio Ernesto Jáuregui Venegas: Coordinador del Instituto de Servicios Previos al Juicio del Poder Judicial en el Distrito Judicial Bravos con cabecera en Ciudad Juárez• Fernanda Corral Soto: Juez del Tribunal de Enjuiciamiento provisional en el Distrito Judicial Bravos con cabecera en Ciudad Juárez• Dirceu Ismael Solís Mendoza: Agente del Ministerio Público en la Zona Norte de Ciudad Juárez• Monserrat Robles Ramírez: Agente del Ministerio Público en la Zona Norte de Ciudad Juárez• Jesús Pérez Gallardo Alvarado: Agente del Ministerio Público en la Zona Norte de Ciudad Juárez• Raquel Carlos Ávila: Agente del Ministerio Público en la Zona Norte de Ciudad Juárez• Luis Javier Ortiz Beltrán: Secretario en Tribunal de Garantía del Distrito Judicial Bravos con cabecera en Ciudad Juárez• Ramona Lizeth Bustillos Ramírez: Secretaria de Proyectos en la Quinta Sala Penal del Distrito Judicial Bravos con cabecera en Ciudad Juárez• Maurilio Hipólito Domínguez García: Agente del Ministerio Público en la Zona Norte de Ciudad Juárez• Luis Hernández Zúñiga: Defensor Público en el Distrito Judicial Bravos con cabecera en Ciudad Juárez• Víctor Hugo Castillo Castañón: secretario Judicial en el Juzgado Tercero Civil por Audiencias en el Distrito Judicial Bravos con cabecera en Ciudad Juárez• José Emiliano Cardoza Estrada: litigante en el despacho Cardoza y Portillo Abogados• Irma Alejandra Bustos Trevizo: litigante en el despacho Saúl Estrada Balaguer