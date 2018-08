Desaparece auto en el que dieron muerte a persona

Ciudad Juárez— Un vehículo en donde fue asesinada una persona, hace unas semanas, fue extraviado tras el aseguramiento realizado por agentes estatales.El propietario del automotor, Juan Ramón Espinoza Rodríguez, a través de su abogado le solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte la devolución, pero el auto no ha sido localizado en el corralón y el Ministerio Público (MP) adscrito a la Unidad de Delitos contra la Vida se niega a devolverlo.El abogado del quejoso, Rolando Valerio García, dijo que se trata de una camioneta Pontiac, Montaña de modelo 2005 y con terminación de serie 304933 que Espinoza Rodríguez le prestó a la víctima horas antes de que lo balearan de muerte en las calles Libertad y Municipio Libre, a un lado de un supermercado, hace unos 45 días.El litigante señaló que hace una semana solicitaron la devolución del mueble, pero el coordinador de esa unidad, Raymundo Montero le señaló que el auto no se encuentra en el corralón administrado por el Estado y por ello no ha sido posible realizar una pericial y el vehículo no se libera.“Montero me dice que regrese dentro de unos días, se ríen y luego me indica que ya va a salir de vacaciones y que a ver cómo le hago. Incluso el coordinador nos señala que a esa unidad no le interesa el vehículo aunque lo tienen a disposición y me mandó al Departamento de Asuntos internos y ahí tampoco me dan una razón del auto, sólo que van a investigar”, denunció Valerio García.El abogado refirió que el personal de Asuntos Internos de la FGE no ha intervenido para la localización de la camioneta por lo que solicitarán una audiencia ante un Tribunal de Control a fin de pedir que un juez ordene la devolución y en caso de no obtener una respuesta favorable se tramitará un amparo.“Estamos viendo la viabilidad de tramitar un amparo aunque no hay recursos económicos suficientes y menos para una devolución de un vehículo 2006. Por ello primero acudiremos a un juez de Control pues la familia de mi representado necesita el vehículo”, agregó.El abogado indicó que la FGE acostumbra a no devolver los autos relacionados con las ejecuciones y por temor los ciudadanos no proceden contra esta autoridad.