Ciudad Juárez— Autoridades del Municipio se reunirán a finales de esta semana para hacer modificaciones a la ciclorruta del Centro de la ciudad, debido a que no ha sido bien acogida por los vecinos del sector.El director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), Roberto Mora Palacios, aseguró que aunque sí se elaboró un proyecto para construirla y hubo algunos ciudadanos que participaron, faltó sociabilizar la obra.“Porque no se platicó con toda la gente, a la mejor en esos aceleres de nosotros que tenemos a veces en la planeación, y cuando tenemos los recursos, nos está faltando hacer esto, y yo creo que en ese sentido es el compromiso”, mencionó el funcionario.La ciclorruta del Centro se construyó por las calles Gardenias, Azucenas, María Martínez, Mariscal, Francisco Villa, Vicente Guerrero, Joaquín Terrazas y Paso del Norte, dio a conocer la Dirección de Obras Públicas.El costo de la obra es de 6.5 millones de pesos del Fondo Federal Frontera, y los trabajos comprenden la instalación de vialetones, postes pequeños, pintura para delimitar el carril exclusivo y señalamientos.Algunos vecinos del lugar se han quejado en medios de comunicación de la ciclorruta, ya que aseguran no hay ciclistas en la zona y ésta se encuentra frente a sus viviendas y ya no tienen dónde estacionar sus automóviles.“Es uno de los temas que más controversia ha creado dentro de la ciudad”, declaró ayer el director general del IMIP.Mora Palacios aceptó que se equivocaron por no consensar el proyecto con los ciudadanos.Explicó que aunque se intenta hacer una ciudad con movilidad, incluyente, no sólo para automóviles, ese tipo de planes deben sociabilizarse para que funcionen.“Sí hicimos un estudio, ese tipo de proyectos no se hace porque a mí se me ocurren, y así los saco, tiene una toda una lógica de todo un proyecto completo de movilidad”, aseguró.Sin embargo, faltó consensarlo, y aseguró que en delante “no vamos a mover nada”, sin la participación de los ciudadanos.“Yo sí acepto, reconocemos cuando nos equivoquemos; no reconozco que estemos mal en lo que estamos haciendo; sigo convencido en lo que yo hago y en lo que hace la gente de nosotros, lo que a la mejor me equivoqué o nos equivocamos fue en no sociabilizar, en no consultar tan a detalle”, manifestó.Dijo que también se debe entender, que no porque un par de personas no estén de acuerdo, se va a detener un proyecto que puede ser de beneficio para la comunidad.Aseguró que la Dirección de Obras Públicas revisará en campo el funcionamiento de la ciclorruta, luego se reunirán para tomar una decisión final, y dijo que sí se podría modificar.