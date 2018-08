Ciudad Juárez— Información falsa difundida en redes sociales generó sicosis entre la ciudadanía a raíz de la muerte del niño “Rafita” y la desaparición de otro conocido como “Tomatito”, afirmó el director de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Luis Ángel Aguirre Rodríguez.Dijo que el caso de David Rafael Santillán, de 6 años, fue muy específico y el presunto responsable de su muerte ya está detenido por la Fiscalía General del Estado.“Hubo una mala información en donde se difundieron imágenes, audios, de notas que no son de la localidad, manejaban alguna detención y la operación de una banda criminal dedicada al tráfico de menores, de órganos, eso es totalmente falso”, aseguró.Afirmó que ese tipo de información falsa en las redes sociales han creado sicosis en la ciudadanía y los padres creen que a sus hijos les puede pasar cualquier cosa.“Hay unas imágenes de Siria que las están manejando como si fueran de aquí, yo creo que son portales y algunos perfiles mal intencionados que lo que quieren es infundir alguna clase de miedo en la sociedad, son situaciones mal intencionados y llamamos a que se haga caso omiso”, declaró.En la comisión de regidores de Seguridad Pública, Derechos Humanos, y la de Grupos Vulnerables, Familia y Asistencia Social se acordó ayer planear la creación de una campaña de prevención para evitar que se extravíen los menores.Además la creación de un protocolo para las corporaciones policiacas, para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes.El proyecto tiene como objetivo proteger a la infancia y concientizar a la sociedad, especialmente a los padres de familia, quienes son los principales responsables de sus hijos, explicó el coordinador de la comisión de Seguridad Pública, Pablo Arana Pérez.La campaña será dirigida a los adultos, pues es importante que entiendan que los niños son prioridad y no se deben descuidar en ningún momento, ya que pueden surgir varios accidentes, aparte de que no deben dejarlos solos en la calle.La regidora Martha Leticia Reyes Martínez, coordinadora de la comisión de la Familia y Asistencia Social, expuso que la campaña constará de cinco videos con duración de dos y medio a tres minutos cada uno.En cada video intervendrán diferentes especialistas, un criminólogo, un psicólogo, un sociólogo, un maestro y un ingeniero en sistemas, este último mostrará los peligros que pueden presentarse si los niños manejan sin supervisión las redes sociales.Los videos se transmitirán en escuelas y empresas maquiladoras con el propósito de que la difusión se extienda. El proyecto será analizado y aprobado por las comisiones durante la próxima semana, con el objetivo de presentarlo ante el Cabildo.

