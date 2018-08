Interponen 13 denuncias por accidente en Nayarit

Ciudad Juárez— Trece personas que sufrieron el accidente en Nayarit, el pasado 28 de julio ya acudieron al Ministerio Publico para interponer las denuncias.De acuerdo con Julio Castañeda, vocero de la Fiscalía de la Zona Norte, no se ha abierto una apertura de carpeta, porque le compete al Ministerio Público de Compostela, Nayarit, en donde sucedieron los hechos.Agregó que la Fiscalía está apoyando a las 13 personas con las comparecencias, certificados médicos y atención a víctimas.Dos personas aún continúan hospitalizadas, y el día ayer personal de la Fiscalía acudió a entrevistarse con ellos para tomarles la declaración, comentó Castañeda.Los afectados han acudido de manera paulatina a interponer sus denuncias y nosotros estamos para ayudarlos, y si hay alguna información remitirla al Ministerio Público,Anteriormente, los lesionados en el accidente y la familia de dos fallecidos habían interpuesto las denuncias en contra del chofer Raúl Gerardo Ramos y de quien resulte responsable por los daños.Karen Martínez familiar de Miguel Ángel y Wendy Rodríguez, comentó que ya interpuso la denuncia en Nayarit y en esta ciudad, en contra de Ramos y de la compañía Turismos Araiza para que se hagan cargo de los daños causados por el accidente.Comentó que autoridades de este estado y de Nayarit están en contacto para darle seguimiento a las denuncias.También Natanael Alvarado, contratista de los dos autobuses que llevaron los pasajeros el día de la volcadura, comentó que ya hay denuncias de la mayoría de los afectados en el Ministerio Público de Compostela, Nayarit con el número de reporte 33514.Omar Santiago Cardona, lesionado en el accidente, comentó que algunas personas no han interpuesto las denuncias debido a las lesiones que presentan.Por su parte, Janeth Adriana Guzmán, otra de las afectadas, mencionó que ella acudirá al Misterio Público para que vayan hasta su domicilio para entrevistarse con su madre María de los Ángeles Guzmán, de 73 años. Mencionó que se les dio la facilidad de ir hasta el lugar en donde se encuentran los lesionados para tomarles la declaración.De acuerdo con Guzmán, empresa de seguros ANA S.A DE C.V no se ha querido hacer responsable de los gastos.Guzmán dijo que el chofer del autobús que se volcó Raúl Gerardo Ramos, perteneciente Turismos Araiza continúa desaparecido.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.