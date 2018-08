Ciudad Juárez— Con 12 años cumplidos pero con mentalidad “de uno de 17”, Juan Manuel Ruiz García, conocido como “Tomatito” habría cambiado su aspecto para no ser reconocido.Así lo considera el padre del menor, Juan Ruiz, quien luego de un mes y tres semanas de desaparecido su hijo mantiene la idea de que se encuentra vivo, con adultos, ya que le gustaba juntarse con gente de mayor edad, aseguró.El padre de familia dijo estar consciente de que el caso no se semeja en nada al de “Rafita”, el niño de 6 años que desapareció el pasado 8 de agosto y cuyo cuerpo sin vida fue localizado seis días después.“Son casos diferentes, nada que ver”, comentó ayer Ruiz al ser entrevistado afuera de su domicilio en la colonia Melchor Ocampo.Aseguró que su familia ha contado con el respaldo de la Fiscalía y Policía municipal para tratar de localizar a Juan Manuel, pero no hay resultados.Dijo que ni con la recompensa que se ofrece de 150 mil pesos ha tenido noticia alguna sobre el paradero de “Tomatito” y que ello ha trastocado a todos sus allegados, incluyéndolo a él, que ya bajó varios kilos de peso a raíz de la ausencia del niño.Expresó que el Departamento de Atención a Víctimas de la Fiscalía Zona Norte le ofrece a su familia tratamiento psicológico para sobrellevar el problema.Son contados los días en que no se emprende la búsqueda de su hijo por parte de los seres queridos en diferentes colonias de la ciudad, pero hasta ahora no se ha logrado saber dónde está, dijo.Insistió en que tras la búsqueda, el menor quizá modificó su aspecto para no ser reconocido.“Dicen que lo han visto aquí o allá, que con muchachos de su edad, pero yo creo que está con adultos, siempre se juntó con gente más grande y no piensa como niño, sino como uno de 17 años”, dijo el padre angustiado.Juan Manuel Ruiz García, estudiante de primaria, salió de forma voluntaria de su domicilio en la colonia Melchor Ocampo el pasado 4 de julio y su búsqueda ha sido ininterrumpida, sin que hasta ayer se tuvieran noticias de su paradero.

