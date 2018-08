Ciudad Juárez— Mario Dena, subsecretario de Gobierno, dijo que para fin de mes se tiene contemplado que haya un nuevo titular en la Dirección de Transporte, misma que se encuentra sin un jefe oficial desde hace tres meses.Asimismo, aseguró que ya están trabajando en definir quién ocupará el mando en la oficina de Recaudación de Rentas.Ambas dependencias estatales están bajo la tutela de dos funcionarios interinos: Mario Echánove, quien ocupa el mando de Transporte desde el mes de mayo, y Carlos Ortiz, quien este día de manera formal asumirá la responsabilidad de Recaudación de Rentas.“Sigue el proceso, estamos en evaluación de los candidatos. (Referente a la selección de titular para Recaudación de Rentas) ahorita estamos en ese proceso también”, comentó Dena. A su vez agregó que hay toda una estructura que se encargará de definir quiénes se quedarán en los puestos.Asimismo Ortiz, recaudador interino, antes subrecaudador, dijo que este día a partir de las diez de la mañana el área de fiscalización interna de la Secretaría de Hacienda realizará la entrega protocolaria donde él asumirá la responsabilidad de Recaudación de Rentas.“Asumo el despacho de Recaudación de Rentas, de manera provisional, hasta en tanto el gobernador nombre al recaudador de manera formal. (La oficina) se encuentra en buenos términos, trabajando, recaudando todas las contribuciones de impuestos estatales”, mencionó el funcionario.“Las facultades del subrecaudador son las mismas. Eso quiere decir que no hay ningún vacío, se va el recaudador pero el subrecaudador asume la Recaudación con las mismas facultades que ya tenía antes de que se fuera el recaudador. No hay una fecha estimada (para el nombramiento oficial de un recaudador)”, agregó.A su vez, mencionó que ahora nadie se quedará en el puesto de subrecaudador.“De hecho en las 67 Recaudaciones del Estado, de cada uno de los municipios, no en todas hay subrecaudador. Por lo grande del municipio de Juárez, aquí sí hay subrecaudador. En este caso, funcionaría (la oficina) únicamente con un recaudador”, comentó Ortiz.

