Ciudad Juárez— El mayor porcentaje de las doscientas setenta y nueve mujeres, reportadas como ausentes durante el presente año, abandonaron sus hogares de manera voluntaria, dijo la fiscal Wendy Chávez, titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM).Datos aportados por la vocera de la FEM indican que del 1 de enero al 17 de agosto fueron interpuestos 279 reportes por ausencia; 19 de ellos permanecen vigentes y 11 corresponden al mes en curso.La fiscal precisó que en agosto sólo permanecen vigentes cuatro casos, ya que el viernes anterior los agentes trabajaron en la búsqueda de las ausentes.“La mayoría son ausencias voluntarias. Tienen su origen en la decisión que toman las personas de ausentarse de sus entornos y evitar la comunicación con las personas de esos mismos entornos o si se comunican no revelan su ubicación”, explicó la fiscal.Agregó que en el caso de las adolescentes las ausencias voluntarias están relacionadas con decisiones irreflexivas o impulsivas que muchas veces son propias de la edad.“Lo que sí, es que esas decisiones las pueden poner en una situación de vulnerabilidad o riesgo y por eso importante localizarlas”, destacó la titular de la FEM.Aunque en el reporte oficial que hizo público la FEM, a través del área de comunicación social, no establece las edades de las mujeres ausentes.De acuerdo con la información emitida por la portavoz de la FEM, en enero se iniciaron 42 carpetas de investigación de mujeres ausentes, las cuales fueron localizadas en su totalidad; 34 más en febrero y todas fueron ubicadas, mientras que en marzo fueron reportadas ausentes 35 y a una de ellas aún la buscan.En abril fueron reportadas 28 mujeres ausentes y una permanece sin localizar; en mayo fueron 26 y fueron localizadas 23, pero por un error en el reporte oficial no se consignaron tres reportes vigentes.Para junio casi se duplicó el número de reportes comparativamente al mes anterior, sin embargo, todas fueron ubicadas.En julio desaparecieron 43 mujeres y tres siguen ausentes y en lo que va del mes de agosto las familias de 21 mujeres interpusieron el reporte por ausencia y 11 siguen sin localizar, informó la vocera.La fiscal desestimó estos datos al referir que posiblemente los reportes sean muy recientes que estén en proceso de localización y por eso parezca el número de 11.Més Reportes VigentesEnero 42 0Febrero 34 0Marzo 35 1Abril 28 1Mayo 26 3Junio 50 0Julio 43 3Agosto 21 4

