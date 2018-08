Recoge el INE basura electoral del Bravo

Además de que se deslindó, el Instituto Nacional Electoral (INE) recogió “a medias” la basura electoral abandonada en un tiradero clandestino junto al Río Bravo, en la colonia Ladrillera.Luego de permanecer varios días en la brecha de terracería que conduce a la Casa de Adobe, en el norponiente, personal del INE que acudió a levantar el material, sólo se llevó las cajas y las bolsas de plástico de los paquetes electorales y dejó en el punto los miles de cintillos de tela negros, tirados.Así lo constató El Diario en un recorrido realizado ayer al mediodía, un día después de que fuera detectado el desperdicio.El instituto culpó a una empresa privada que ganó en una licitación la adquisición del material para reciclarlo, al término del proceso electoral de 2015.De los montones de material electoral hallados el domingo, se encontraron los contenedores en los que se ingresó documentación como las actas de escrutinio, aunque vacíos.Además, no fue utilizado en elecciones federales de Juárez, sino de otros municipios como Delicias, Cuauhtémoc, Chihuahua y Parral, de acuerdo con el vocal ejecutivo de la Junta Distrital 1 del INE, Carlos Pérez, quien puntualizó que el material ya no era propiedad del Instituto.En ellos era visible la leyenda Proceso Electoral 2014-2015, período de las elecciones intermedias en las que se eligieron diputados federales, pero tenían anotados los números de casilla y secciones electorales de otras localidades del estado.Por las condiciones en que se encontraba la basura, se presume que tenía poco de ser dejada en el punto.Pérez aseguró que ese material se desincorporó tras aquellas elecciones a través de un proceso de licitación, en este caso, entregándose a un particular que lo reciclaría. Aun así, indicó que se realizan las investigaciones para determinar cómo es que fue arrojado ahí.Ayer, Pérez precisó que ya no se trataba de bienes del INE ni del IEE.También dijo que no tiene el dato de la empresa que se adjudicó el material, pero se cree que pudo revenderlo a otras compañías.

