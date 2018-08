Ciudad Juárez— Apenas un cordón y varias tiras amarillas resguardan el área donde los restos del domo que daba sombra a los pequeños de la primaria Francisco Villa, ubicada en la colonia División del Norte, permanecen al haberse derribado con la tromba del 13 de julio.Una malla de unas gradas de concreto y otras que son de aluminio fueron afectadas con el derrumbe. Dos canastas de basquetbol están por caerse y prácticamente el espacio sólo puede ser observado de lejos por los menores que solían jugar ahí durante el recreo.La directora del plantel, Abigail Guadalupe Campos, expuso que el domo fue colocado en el 2002 y varias veces se solicitó la revisión a Protección Civil por el temor de que fuera a colapsar, pero en las primeras inspecciones se dijo que eso no pasaría, después señalaron que se requerían más de 400 mil pesos para reforzarlo.“La última vez que vinieron ellos nos dijeron que el costo era de 400 mil y algo para reforzarlo pero que el Gobierno no contaba con recursos para hacerlo, entonces nos dieron la hoja, nos dieron el presupuesto pero no hicieron nada”, explicó.Al caerse, mencionó que Protección Civil acudió a la escuela y se enviaron oficios al Municipio, quien respondió con personal del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (ICHIFE) para demoler lo que quedó de la infraestructura. “Ellos sólo nos dijeron que lo iban a quitar y que iban a dejar aquí el material, pero de reconstruir o hacer otro no”, dijo.Campos señaló que los directivos platicaron con los padres de familia para exponer la situación y pedir que los pequeños entraran a clases una semana después de la que marca el calendario escolar, por el riesgo que implica tener el material expuesto, pero pese a esto el regreso escolar inició ayer. “Ya ahorita vamos a delimitar el espacio y los profes van a hacer guardia par que los niños no se crucen y yo creo que, no sé, a ver cuánto sacamos de ahí porque dicen que es muy caro”, mencionó.La directora señaló que tanto padres de familia como administrativos buscarán la manera de hacer peticiones por escrito con instituciones para volver a construir el domo.Ante la necesidad, Campos puso a disposición el número de cuenta 0199263063 de Bancomer para la comunidad que desee aportar para la reconstrucción del domo.

