Ciudad Juárez— La Fiscalía General del Estado abrió una investigación por las irregularidades en la elección de Juárez, que involucran al titular de la Asamblea Municipal Electoral, Víctor Edgar Villegas Baray y su órgano superior vigilante, el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral.La FGE destinó el expediente 37/2018-0029542, en atención a la vista que dio el Tribunal Estatal Electoral en la sentencia emitida el pasado 11 de agosto, en la que dictaminó revocar el triunfo de Javier González Mocken para entregarlo al candidato independiente Armando Cabada Alvídrez.En la resolución, el tribunal determinó que hubo errores durante la captura de las actas, que pusieron en riesgo los principios de certeza, objetividad, imparcialidad y legalidad, y la voluntad ciudadana plasmada en las urnas.También que fueron sistemáticos y reiterados en perjuicio del candidato independiente.Una segunda denuncia fue recibida el pasado 17 de agosto, a la que se le asignó el número de carpeta 37/2018-0030095, aunque la Fiscalía se reservó los motivos.El vocero de la corporación, Carlos Huerta, indicó que ambas fueron interpuestas por el órgano jurisdiccional de Chihuahua.El funcionario estatal refirió que se prevé citar a las partes involucradas, como parte de la indagatoria que realiza el Ministerio Público.El Diario ha tratado de contactar al presidente de la Asamblea, pero no ha sido localizado. En su oficina, en las instalaciones de la AME, personal indicó que no se ha presentado y que incluso no fue en toda la semana pasada.En la sentencia, se acusó una falta de acuciosidad y profesionalismo en la actuación de la Asamblea y el mismo IEE, por lo que también se consideró dar vista al Consejo General del INE y la Fepade para que, en uso de sus atribuciones, determinen si existen responsabilidades por las omisiones y los errores señalados.

