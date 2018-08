Ciudad Juárez— El Departamento de Protección Civil y Bomberos del Municipio de Ahumada cerraron ayer sus puertas hasta nuevo aviso, ya que el personal carece de pago quincenal y prestaciones.A través de un aviso en Facebook se informa que este problema ha persistido a lo largo de la administración 2016-2018, al igual que la falta de mantenimiento de unidades e instalaciones.Apenas en días pasados, decenas de empleados de gobierno del municipio de Ahumada tomaron la caseta de cobro para exigir el pago de sus salarios y prestaciones.Los trabajadores, quienes portan cartulinas de protesta anunciaron que no se retirarían del lugar hasta que sean cumplidas sus demandas.Además, los empleados municipales cerraron las puertas del edificio de la Presidencia Municipal de Ahumada, así como de Recaudación de Rentas.En el aviso de Protección Civil se informa que todo es a causa del desinterés y descuido por parte del presidente municipal, Marcelo López ya que según expresaron, éste les dijo “que no le interesaba que les decomisaran las unidades de URGE son importarle que el pueblo y las emergencias de vía turística se quedaran sin ambulancias”.Señalaron que en días pasados se recibió una llamada del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) ordenando resguardar las unidades en el Centro de Salud hasta que arreglara el problema de mantenimiento.Mencionaron que a pesar de todas las adversidades con las que han topado a lo largo de esta administración, el cuerpo de Protección Civil jamás ha declarado de lado la seguridad y bienestar de la comunidad, pero ni aun así han logrado obtener un pago puntual.“Siempre han sido las mismas palabras: ‘mañana sin falta, denme chanza y no ha llegado el dinero’”, señalaron.Mencionaron que esta vez decidieron actuar por su cuenta y tomaron la decisión de cerrar el departamento temporalmente.“Esperamos que entiendan nuestra situación y con el pasar de los días se llegue a una solución justa”, señalaron.Agregaron que el presidente municipal ha estado argumentando que no hay dinero por que dejaron la administración endeudada.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.