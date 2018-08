Las 4 razones por las que se pierden los niños en Ciudad Juárez

Los casos de los menoresy deestremecieron a los juarenses.En el primer caso la historia terminó con un asesinato y en el segundo, el menor aún permanece extraviado.En los últimos diez meses, se han reportado decenas de niños extraviados, algunos en las circunstancias más extrañas que al menos en un caso, terminaron en una tragedia.Sólo la semana pasada se perdieron 10 menores en 5 días., con el fin de ayudar a que este fenómeno desaparezca, te presenta las principales causas de extravío de infantes.De acuerdo a los reportes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), la mayoría de los menores se pierden por descuido de sus padres. Se han reportado casos en que las madres pierden a sus hijos mientras cocinan o se quedan dormidas. Uno de estos casos terminó con la muerte de un menor, luego de que el pasado 1 de agosto una niña de 3 años muriera luego de abrir una camioneta mientras jugaba y quedarse encerrada por error.‘Rafita’ fue enviado a la tienda por su abuelita. Eso fue aprovechado por el presunto asesino, que era su vecino. Los menores no pueden andar solos en la calle, menos cuando no son capaces de defenderse por su propia cuenta. Algunos padres, aún si cuentan con tiempo, no vigilan a sus hijos mientras éstos juegan en las calles o en el parque.Ahora como nunca, los padres deben estar alertas con el manejo de las redes sociales. La mayoría de sus interacciones son a través de esos espacios virtuales. Existen algunos casos de menores de edad que conocieron a sus violadores o asesinos a través de FacebookLa mayoría de las estudiantes que cursan secundaria y preparatoria regresan a casa, de acuerdo a información de la Fiscalía General del Estado (FGE), no sin antes que sus padres pasen en susto de sus vidas. Casi todas son encontradas con amigos, tras una discusión que aparentemente era ‘normal para la familia’.

