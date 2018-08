Ciudad Juárez— En la colonia Guadalajara Izquierda, el olor a comida se mezcla con el de drenaje. Los vecinos contemplan a los pequeños de un kínder que salen de su primer día de clases, cuyas madres los cargan en brazos y brincan o dan grandes pasos entre piedras, para no caer en el arroyo de aguas negras que corre por las calles desde hace varios días.“¿Has denunciado?”, le preguntó Juan Manuel Escareño a un vecino que caminaba por el bordo. “¿De qué sirve?”, expresó y continuó su camino.En tanto las madres de familia visualizaban la mejor manera de pasar con sus hijos, algunas caminan metros extras para no tocar el agua sucia y otras aprovechan las piedras que algunos vecinos ya colocaron de manera estratégica para poder pasar.Afectados expusieron que la principal problemática que resienten es el olor, a tal grado que aunque ya impregnó sus casas esto no los detiene para hacer su comida, incluso afuera de sus domicilios, pues refieren que ellos deben continuar con sus actividades normales.“Cuando andan los que van a quedar como presidente vienen y prometen pavimento y toda la cosa pero ya no volvieron”, expresa con un dejo de molestia Margarita Ochoa.La vecina del sector narró también que su casa es de los principales puntos donde el agua causa inundación y pese a las esperanzas de promesas todo sigue igual.Los entrevistados mencionaron que ya están acostumbrados a tenerse que mojar y a juntar piedras para aventarlas al arroyo y poder cruzar, ya que de otra manera deben rodear varias calles.La fuga de aguas negras recorre cerca de 1.09 kilómetros desde la calle Isla Córcegas hasta la Lucio Blanco de la colonia Emiliano Zapata. Ya tiene varias semanas así, de acuerdo con datos periodísticos.Metros más adelante el Viaducto continúa con el flujo de drenaje desde la calle Francisco Sarabia, de donde brotan chorros de agua en estas condiciones hasta el final de la vialidad.Corazón Díaz, vocera de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), informó que personal de la dependencia realiza labores de limpieza de pozos de visita y colector en la zona desde el pasado 20 julio.“Hasta el momento hay grandes cantidades de grava y arena, que es lo que provoca que emane agua residual de algunos puntos, ahorita están desazolvando en Francisco Sarabia y Viaducto”, expuso.

