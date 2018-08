Abandonan Ciudad Universitaria

Ciudad Juárez— Tras un acelerado crecimiento en los primeros años de esta década, la Ciudad Universitaria (CU) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) dejó de ser la prioridad de esta máxima casa de estudios en proyectos de construcción.Aunque en su momento el campus ubicado en el extremo suroriente de la ciudad fue anunciado como un proyecto único en Latinoamérica, en los últimos cinco años, ninguna de las 25 obras realizadas o planificadas pertenecen a esa división multidisciplinaria.Indicadores institucionales elaborados por la UACJ muestran que las últimas construcciones en CU fueron ejecutadas en 2013.Ese año, señala el documento de la universidad, la institución invirtió 123 millones 334 mil 400 pesos con 84 centavos en la edificación de seis obras ejecutadas con recursos federales y propios.Se trata de los edificios D, D3 y D4, así como de la primera etapa del Conjunto Deportivo de CU –que tiene una extensión de 27 mil 955.54 metros cuadrados– y un conjunto de vialidades, bancas y áreas deportivas.Sin embargo, en 2014, la UACJ dejó de desarrollar en los terrenos ubicados en el extremo sur de la ciudad.En ese tiempo hizo remodelaciones en los edificios C y B de los institutos de Ciencias Biomédicas (ICB) y Ciencias Sociales y Administración (ICSA), respectivamente.También entregó un nuevo edificio de posgrado en este último campus y un estacionamiento de tres niveles en el primero.En Nuevo Casas Grandes, la institución construyó un edificio multifuncional de más de 20 millones de pesos.En 2015, la universidad realizó remodelaciones en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA) –donde también hizo un edificio nuevo–, el Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT) y el Edificio Fonart.Al mismo tiempo, concluyó el proyecto de un edificio en Cuauhtémoc.En 2016, la UACJ remodeló la biblioteca de IIT-IADA, los laboratorios de IIT, el edificio A de ICB y el edificio D de ICSA, pero también adecuó un bioterio en ICB y rehabilitó la segunda etapa del Centro Cultural de las Fronteras.El año pasado, la máxima casa de estudios local desarrolló el Centro de Evaluación Académica donde hoy se llevan a cabo los exámenes de admisión, un estacionamiento de niveles en IIT-IADA, una remodelación en ICSA y un edificio de laboratorios en ICB.Según el programa de obras de la UACJ, en el año en curso sólo los institutos situados en el norte de la ciudad han recibido nuevas construcciones.En ICSA, ICB, IADA e IIT hubo remodelaciones y ampliaciones de cuatro edificios, uno en cada uno.En IIT, además, la UACJ inició la construcción de un edificio de tres niveles para cubículos.Sumados, los costos totales de todas estas obras realizadas o proyectadas en los cuatro campus del norte de la ciudad y en otros municipios de Chihuahua ascienden a 574 millones 234 mil 630 pesos con 26 centavos.Ricardo Duarte Jáquez, rector de la UACJ, descartó que la inversión en la infraestructura situada en el norte de Ciudad Juárez signifique un abandono de la Ciudad Universitaria, que crecía vertiginosamente desde la colocación de su primera piedra el 27 de agosto de 2009.“Fueron algunos años en que todo lo que construía la universidad era en CU”, dijo el funcionario. “Pero a la par es necesario equilibrar toda nuestra infraestructura en campus norte, Cuauhtémoc y Casas Grandes”.Inscrita en un ambicioso proyecto más amplio denominado “Ciudad del Conocimiento”, la historia de la CU de la UACJ se remonta a la donación de un predio de 300 hectáreas desde el Gobierno del Estado del priista Patricio Martínez García a la institución.El Gobierno estatal entregó formalmente ese lote a la universidad el 18 de octubre de 2001, cuando su matrícula era de unos 12 mil 600 estudiantes: apenas el 39 por ciento de los 31 mil 830 que hoy asisten todos los días a las aulas.Ocho años más tarde, el 22 de octubre de 2009, el Plan Maestro de Ciudad Universitaria fue aprobado en el Cabildo por la mayoría priista.En un documento intitulado “Acercándonos a nuestro nuevo campus”, publicado en 2010 a propósito del inicio de operaciones en la CU, la UACJ explica que este campus estaría inmerso en mil 380 hectáreas correspondientes a la Ciudad del Conocimiento.Los planes presentados en el momento dibujaban infraestructura inédita en las instituciones de educación superior en Chihuahua, tal como una planta tratadora de agua y 10 edificios de estacionamientos que pondrían a disposición de los automovilistas 18 mil 107 cajones para aparcar sus vehículos.De acuerdo con un documento llamado “Proyecto CU-UACJ Avances” de 2010, también habría una kiva, un elemento arquitectónico propio de las culturas del noroeste de la región y que sería utilizado con fines de esparcimiento y recreación.Una plaza cívica y un jardín escultórico formarían parte del patrimonio de la CU.Sin embargo, hasta ahora la UACJ no ha presentado públicamente avances sobre estos proyectos ni tampoco ha determinado una fecha para realizarlos, pese a que en la CU estudiarán según el rector alrededor de 7 mil 400 estudiantes.Las instituciones de educación superior como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que se supone iban a llegar a la Ciudad del Conocimiento tampoco han dado muestras de que ello vaya a ser así.Sólo el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ) construyó en los terrenos que le correspondían –los que son colindantes con el predio de la CU–.En estas señales de desaceleración, el rector de la máxima casa de estudios local afirma que de ninguna manera la UACJ ha abandonado el más grande proyecto de construcción de su historia.De hecho, asegura, la siguiente construcción de aulas será para la Ciudad Universitaria, donde se ofertan 42 programas académicos de licenciatura como Publicidad, Periodismo, Sistemas Automotrices, Software, Educación, Derecho, Psicología y Contaduría.“No se ha abandonado”, advierte. “Está recibiendo cada día a más estudiantes. Eso es atender de manera equilibrada las necesidades de infraestructura”.En los documentos ‘Acercándonos a nuestro nuevo campus’ y ‘Proyecto CU-UACJ Avances’, publicado en 2010, se presentaban los siguientes planes de infraestructura:• Planta tratadora de agua• 10 edificios de estacionamientos con 18 mil 107 cajones• Construcción de una kiva, un elemento arquitectónico propio de las culturas del noroeste de la región y que sería utilizado con fines de esparcimiento y recreación• Plaza cívica• Jardín escultóricoHasta ahora, la UACJ no ha presentado públicamente avances sobre estos proyectos ni tampoco ha determinado una fecha para realizarlos

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.