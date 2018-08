Pide madre de 'Tomatito' no arrancar pesquisas

Ante la desesperación y angustia por saber de su hijo, Daisy García, madre de Juan Manuel Ruiz, ‘Tomatito’, pidió a la ciudadanía no arrancar las pesquisas que familiares y amigos pegan con el rostro del pequeño en los distintos puntos de la ciudad.Con pancartas y camisetas de ‘Tomatito’, llevaron a cabo una manifestación en diversos puntos de la ciudad para pedir a las autoridades que intensifiquen los esfuerzos para dar con el paradero del menor."Hasta ahorita ya es un mes y medio que no hemos sabido nada de él y queremos que nos apoye la autoridad, hasta ahora como lo están haciendo pero hace falta más apoyo porque ya es mucho", expresó.La entrevistada mencionó que desde el 4 de julio no se sabe nada de su hijo, únicamente han recibido comentarios de que hace dos semanas se le vio con una persona mayor en Insurgentes y Parque Borunda.“Hemos salido a pegar pesquisas pero hay mucha gente que nos la han arrancado, nos las están quitando y les pido a esa gente que por favor no hagan eso porque es tan sólo un niño, lo estamos buscando y ya lo queremos en casa”, señaló.García agradeció el apoyo que la Fiscalía General del Estado, Seguridad Pública Municipal y el alcalde Armando Cabada les han otorgado, aunque reiteró que se busca más apoyo.“Se han dicho muchas cosas y no quiero que le vaya a pasar lo mismo que al niño Rafita, yo estoy muy consternada con esa noticia”, dijo.Explicó que hasta el momento diversas marchas para encontrarlo se han realizado en la Presidencia Municipal, Fiscalía, Catedral, el Monumento a Benito Juárez y en el Parque Central.También resaltó que les llegan rumores de que se vio a su pequeño en determinado lugar pero al ir no lo han encontrado, por lo que exhortó a hacer el reporte a las autoridades sin temor.“Mejor que se unan, porque hoy puede ser mi hijo y mañana, Dios no lo quiera, el de otra persona y así los vamos a apoyar también nosotros, es lo único que pido, que nos apoyen”, concluyó.De acuerdo con García, el menor fue visto por última vez el 04 de julio cuando salió por la puerta trasera de su domicilio para ir al parque y desde entonces no lo han vuelto a ver.