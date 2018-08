Ciudad Juárez— La cultura sobre las mascotas exóticas es un tema en el que aún falta información y concientización en la ciudad, explicó Eduardo Pérez Eguía, jefe de Ciencias Veterinarias en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).“Hay gente que se va de paseo por Centro y Sudamérica y se trae que la lagartijita, el cocodrilito y la iguanita y ya se ven de repente por las casas como mascotas”, señaló.El veterinario expuso que al ingresar al estado otras especies que no son de aquí, las personas no reflexionan sobre posibles plagas o bichos que puedan traer o enfermedades que transmitan.Es entonces cuando se dificulta el cuidado sanitario de los animales, expresó.“Hay veces que no tenemos ni las vacunas indicadas en la región porque son animales que no existen de manera permanente aquí”, dijo.Un ejemplo es el caso del lagarto que fue encontrado en una casa el pasado 7 de agosto.Especie que no es endémica de la región y que probablemente estaba en casa de alguien cuando se le dificultó su cuidado y lo dejó escapar o el mismo reptil se salió.“Estaba en buenas condiciones el cocodrilo pero llega un momento en que se vuelven hasta peligrosos para la misma familia; hay que tener mucho cuidado de eso”, enfatizó.Como parte de las recomendaciones, Pérez Eguía puntualizó que es importante tratar de no ingresar especies que no sean de la región y, de hacerlo, garantizar que se van a tener en condiciones adecuadas, informarse y conocer sobre el hábitat en que estarán.“En ocasiones nos da por tener animales que atrapamos en la calle, vamos de cacería y atrapamos un águila y la tenemos en la casa y resulta que de repente empieza a crecer y necesita cuidados que no podemos darle y termina muriéndose; definitivamente eso no es compatible con el bienestar animal”, mencionó.Finalmente Pérez Eguía dio a conocer que la Escuela de Veterinaria actualmente prepara una serie de cursos orientados a la comunidad para que niños y adolescentes aprendan sobre el correcto cuidado de los animales, desde necesidades de espacio hasta la higiene.De acuerdo con archivos periodísticos, en agosto del año pasado elementos de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) aseguraron cinco ejemplares de vida silvestre en una vivienda del fraccionamiento Campestre Arboleda.En el lugar se encontraron una pantera Leo, cachorro; una pantera Tigris cachorro, dos ejemplares de pantera Tigris adultos y un cocodrilo Moreletii, que quedaron bajo guardia y custodia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).