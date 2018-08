Calla CFE ante fallas y apagones

Ciudad Juárez— Ante las fallas en sus cajeros automáticos y los cerca de mil apagones en los pozos de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) que se han dado en los últimos tres meses la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha permanecido en silencio, pues sus funcionarios dicen estar de vacaciones o no contestan llamadas.El departamento de comunicación social de la CFE se encuentra en Durango y su encargado, Víctor Manuel Barba Islas, no ha respondido a diversas llamadas telefónicas. A su vez, José Luis Martínez, encargado del suministro básico de la Comisión, había referido estar de vacaciones cuando los cajeros automáticos a nivel nacional fallaron ocasionando que la ciudadanía tuviera que hacer largas filas para poder pagar el servicio eléctrico. Asimismo, la CFE permanece en silencio ante la declaración de Oscar Ibáñez, presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), donde indicó que la junta busca cambiar de proveedor de electricidad por los constantes desperfectos de la Comisión.“Nosotros estamos explorando la posibilidad de cambiar de proveedor porque ahora con el tema de la Reforma Energética, bueno hay más proveedores de energía eléctrica. Hay todo un procedimiento que tenemos que hacer. Tenemos que evaluar nuestros centros de carga, hacer modificaciones de inversión para poder por ejemplo comprar energía solar, energía eólica, en fin de otras compañías (privadas)”, comento Ibáñez en una rueda de prensa realizada el pasado viernes 17 de agosto.Lo anterior, derivado de los 988 apagones en pozos contabilizados del 31 de mayo al 14 de agosto del presente año, según datos obtenidos a través de Corazón Díaz, vocera de la JMAS. Los mismos han afectado a la población de colonias al poniente y surponiente de esta localidad. Lo anterior se aúna a las molestias que comentaron ciudadanos al momento de querer pagar su servicio de la luz en cajeros automáticos con desperfectos.“Nos llega tarde (el recibo). Un día antes de vencerse o dos días. Nos da miedo no tener para pagar (porque al no llegar con tiempo, las familias no pueden acomodar sus gastos en el hogar). Ese es el problema, porque todavía se les tiene que pagar otra vez para la reinstalación del servicio”, dijo Guadalupe Delgado.“Vengo de (la otra sucursal de la CFE) por la calle Oro. Ahí hay mucha gente, hasta rodea la fila. Esta (entre las vialidades López Mateos y Triunfo de la República) es la más vacía. Esta es la que está menos grande de las filas”, mencionó Carmen Guzmán.“Nos los están mandando vencidos (los recibos). A mí me lo mandaron con una semana de vencimiento ya. El mío, por ejemplo, se venció desde el pasado lunes y apenas me llegó hoy (ayer). Apenas me lo trajeron”, declaró Rosy Moreno.Una mujer de nombre Carmen asegureo que ya tenía esperando en la fila una hora y media. “Está lento el sistema y fuimos a la sucursal de la colonia El Granjero y no, allá si da vuelta la fila en la calle”, agregó.Los anteriores comentarios, según archivos periodísticos, fueron emitidos el 6 de agosto.No obstante, recorridos realizados recientemente indican que lo anteriormente expuesto sigue aconteciendo. Mientras tanto, no ha habido algún funcionario de la CFE que brinde información al respecto de cómo se están atendiendo dichas problemáticas.• Algunos de los miembros de la CFE a los que se les ha contactado para que den razón de las constantes fallas en la operación de la paraestatal son:Víctor M. Barba Islas / Comun. social / No contestaJosé Luis Martínez / Suministro básico / Vacaciones