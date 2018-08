Simuló buscar a 'Rafita' para despistar a la Policía

Ciudad Juárez— El acusado de asesinar al niño David Rafael Santillán Vargas no sólo tuvo conocimiento de las acciones que realizaba la familia en la búsqueda del menor, también llegó a pegar pesquisas y a aconsejar a la abuela materna sobre qué hacer, aseguraron allegados a Frida Vargas, madre del pequeño de 6 años.Laura Contreras Barrón, compañera de trabajo de la mamá de “Rafita”, llegó ayer al mediodía para visitar a su amiga, a quien había acompañado al panteón para despedir al niño.La mujer encontró sola la casa que ocupa la familia Santillán Vargas y narró su asombro al saber que Rosalío Soledad Morales, el probable homicida, fue el hombre con el que ella dialogó el pasado lunes por la mañana. (Luz Sosa)“Yo no pensaba que fuera el responsable, pero cuando lo vi (en los medios de comunicación) me quedé sorprendida porque yo platiqué con él”, dice Laura.Rosalío, el hombre que presuntamente privó de la vida al niño, se burló de todos pues estuvo en la pega de pesquisas, marchas y dijo haber encontrado al menor, expresó la mujer.“Hizo lo que hizo y todavía tuvo el cinismo de andar aquí, eso no se vale, está mal el chavalo, no debería venir aquí, se burló de la familia”, reprobó.Narró que Rosalío, de 23 años, les contó a ella y otra amiga que él encontró el cuerpo de “Rafita”.“Dijo que se iba a trabajar y se había escondido para tomarle fotografías a la camioneta y a las personas que arrojaron el cuerpo al basurero clandestino para que no lo vieran”, recordó.De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) el probable asesino mantuvo el cuerpo del menor durante casi cinco días dentro de un closet de su vivienda, ubicada justo a espaldas de la casa que ocupa la abuela materna que tenía a su cargo el cuidado del niño.El detenido tiene una sentencia por abuso sexual en el 2015 en contra de una menor de 13 años, así como por narcomenudeo y robo.La acusación menciona que Rosalío metió al domicilio a su vecinito y aparentemente lo golpeó contra el piso o la pared.En su declaración dijo a los investigadores que vio a dos hombres armados en una camioneta roja bajando una bolsa con el cuerpo del niño, según el expediente.Parte de esta versión fue mencionada por Rosalío a la amiga de Frida, quien incluso le recomendó que se cuidara para “que no lo mataran”.“Yo le di las gracias por haber encontrado al chamaco, yo le dije ‘ten cuidado, si se llegan a enterar te pueden matar’ porque dijo que los hombres estaban empistolados”, recordó Laura.Agregó que le entristece la muerte del pequeño.“Me siento mal porque me duele lo que le pasó a la criatura, porque pudo haber sido uno de mis hijos, no se vale lo que hizo con una criatura indefensa porque apenas estaba empezando a vivir”, agregó.