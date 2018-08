Ciudad Juárez— Por problemas administrativos, la Dirección de Derechos Humanos del Municipio canceló el plan de ampliar el programa de ayuda a migrantes los sábados.“El quitar un día no es por falta de presupuesto. Es por no incurrir en faltas a los derechos laborales, porque a veces el personal de la mañana llegaba tarde y salía más temprano”, expresó Rogelio Pinal, director de Derechos Humanos del Municipio.Indicó que esa situación significaba que el turno matutino trabajaba tres horas menos que los empleados de la tarde. “Entonces determiné que se eliminara el sábado (como día extra de atención)”, dijo.El funcionario explicó que el plan comenzó a mediados de julio y finalizó hace aproximadamente catorce días, por lo que duró poco más de dos semanas. No obstante, refirió que de lunes a viernes se está trabajando en dos turnos para no descuidar el trato a los migrantes que necesitan apoyo.“El personal que atendía los sábados ahora trabaja en la tarde. Entonces estamos trabajando de lunes a viernes de ocho de la mañana hasta las diez de la noche”, explicó.Pinal agregó que cada migrante recibe un vale de transporte hasta por mil 500 pesos para que pueda volver a su lugar de origen.“A los que llegan en sábado, el Instituto Nacional de Migración los lleva a la Casa del Migrante”, refirió.Comentó que eso se hace en beneficio de los deportados, puesto que ahí se les brinda alimentación.Archivos periodísticos refieren que la oficina de Derechos Humanos del Municipio atendió en el mes de junio a 909 migrantes, cifra que alcanzó un máximo histórico. Mientras que en julio fueron mil 61 y en meses pasados las afluencia de migrantes había sido menor, señaló Pinal en una nota publicada el 22 de julio del presente año.En un recorrido realizado ayer, se pudo constatar que no hubo mucha afluencia de personas atendidas por el Instituto Nacional de Migración (INM).Lo anterior fue confirmado por un funcionario de la dependencia federal, quien no quiso dar su nombre ni permitió dialogar con algún migrante.Los datos periodísticos señalan que los migrantes que han llegado para solicitar los apoyos brindados son originarios de Chiapas, Durango, Ciudad de México, Guerrero y Oaxaca.

comentarios

