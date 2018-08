Ciudad Juárez— El presunto líder de la organización delictiva “La Línea” Julio César Olivas Torres, “El Sexto” o “El Sixto”, así como las otras dos personas detenidas junto con él hace dos días, al efectuarse diversos cateos, ayer fueron consignados a un juzgado federal para que enfrenten cargos por delitos contra la salud y portación de armas de fuego.Datos extraoficiales indican que a Olivas Torres, así como Enrique Elier Quezada Enríquez, apodado “El Kely”, y César Marlon Reyes Morales, no se les acusó de haber incurrido en el ilícito de delincuencia organizada porque fueron detenidos por separado y hasta ayer no había datos de prueba para permitieran presentar cargos por esa conducta ilegal. Los delitos contra la salud y portación de armas de fuego están considerados como menores y el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) establece que se pueden enfrentar en libertad, es decir, no se prevé la prisión preventiva de oficio.La carpeta de investigación fue integrada por el Ministerio Público (MP) de la Unidad Especializada en Delitos de Comercio de Narcóticos Destinados al Consumo Final dependiente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).Las tres personas fueron arrestadas en la madrugada del miércoles pasado por parte de elementos del Ejército Mexicano y agentes de las Divisiones de Inteligencia, Gendarmería y Fuerzas Federales de la Policía Federal (PF) que efectuaron diversos cateos con información obtenida en una acción similar efectuada hace unos meses en esta frontera. El operativo inició a las 02:00 horas del miércoles pasado y se prolongó durante la madrugada. Olivas Torres fue arrestado en una residencia del fraccionamiento Quintas del Solar, donde presuntamente se ocultaba para dirigir las actividades del grupo delictivo.Enrique Elier Quezada Enríquez alías “El Kely”, identificado como el segundo al mando en la organización delictiva “La Línea”, fue asegurado en el exterior de una casa ubicada en la calle Vía Brescia, a pocos metros de la prolongación Pascual Ortiz Rubio, en el fraccionamiento Brescia, y César Marlon Reyes Morales en el complejo habitacional Moretto.De acuerdo con datos periodísticos esta es la segunda ocasión en los últimos tres años que Enrique Elier Quezada Enríquez es detenido. En diciembre de 2015 fue capturado y encarcelado como sospechoso de haber participado en el ataque a balazos contra un helicóptero de la PF ocurrido en la comunidad de Comarachi, municipio de Balleza, Chihuahua.

