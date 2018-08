'Ganó la Universidad'

Ciudad Juárez— Juan Ignacio Camargo Nassar, próximo rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, dijo que durante la jornada en la que resultó ganador fue la institución académica la que eligió al triunfador y no actores externos.Buscando atajar versiones acerca de la intromisión y operación del gobernador Javier Corral, quien, según versiones de consejeros, impulsó al candidato Ernesto Morán a través del secretario general de Gobierno, César Jáuregui, Camargo –director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración– insistió en que el Consejo Universitario fue el que tuvo la decisión en sus manos.“Fue un proceso muy cuidado, muy elaborado, donde el Consejo Universitario, la comisión electoral, demostraron lo que es la Universidad. Ganó el Consejo Universitario, fue el que decidió. El Consejo lo decidió así, el proyecto de un candidato”, afirmó Camargo en conferencia de prensa después de resultar electo. Tomará posesión del cargo el próximo 10 de octubre.Aunque no se refirió directamente a presiones de ajenos a la UACJ, Camargo Nassar aseguró que el trabajo de la Comisión Electoral buscó garantizar la independencia del voto de los consejeros a través, por ejemplo, de guardar los teléfonos celulares durante la elección.“Una de las decisiones era garantizar el voto secreto, entonces hubo un acuerdo donde se dejaban los celulares antes de emitir el voto. Una de las características era que el voto fuera libre y secreto. Yo felicité a la Comisión Electoral que había tomado las precauciones en todo el proceso y que habíamos recibido un acuerdo de cuáles eran los pasos”, mencionó.La jornada de elección de quién estará al frente de la UACJ por los próximos seis años comenzó alrededor de las 10:30 horas, cuando los diez aspirantes dieron por espacio de 15 minutos un discurso al Consejo Universitario.Ahí, Ernesto Morán, académico del Instituto de Ciencias Biomédicas, dijo que algunos integrantes de la comunidad universitaria habían intentado presionar a los consejeros. “Si de mi parte alguien los presionó, les pido una disculpa”, mencionó en la sesión.Luego, tanto Daniel Constandse como Camargo hicieron un llamado para votar “con conciencia”.Apenas cuatro consejeros habían sufragado cuando la votación tuvo que ser suspendida luego de que Ricardo Duarte Jáquez emitiera su voto, acción cuestionada por algunos consejeros que recordaron que el actual rector tiene únicamente voto de calidad, por lo que no estaba autorizado para participar en la elección.En la primera ronda de votación fueron Camargo, Constandse y Morán los que pasaron a la siguiente ronda, al obtener más votos que el resto de los contendientes, con 25, 24 y 21 votos, respectivamente.Posteriormente, luego de cinco minutos más de discursos finales, inició la segunda ronda de votación, en la que Constandse logró únicamente dos votos, frente a 23 de Camargo y 19 de Morán.El rector electo dijo que a pesar de la contienda, en la universidad debe mantenerse la unidad.“Este es un trabajo de todos los universitarios. Es un proyecto donde caben todos. Mañana las cosas siguen como estaban antes. Todos estamos incluidos en un proyecto. No implica que quien participe yo esté peleado con él”, afirmó.A la sala en la que tuvo lugar la conferencia llegaron a felicitarle Constandse y Francisco López, también aspirante y director del Instituto de Ingeniería y Tecnología.Los tres contendientes fueron los que presentaron un proyecto de trabajo similar, con párrafos y metas idénticas, que incluso repetían errores ortográficos.El llamado “eje de directores” afirmó desde el inicio del proceso de elección que su proyecto era de unidad, trabajado desde el año pasado.De acuerdo con algunos consejeros, el “eje de directores” fue la apuesta de los exrectores y del actual rector de la UACJ.El triunfo, ante la debacle de Morán, fue visto por integrantes de la comunidad universitaria como una muestra de la fuerza del grupo del rector saliente frente a las presiones del gobernador Corral con Morán.El miércoles, durante la presentación de su plan de trabajo, Morán García fue cuestionado por los consejeros por la cercanía con Corral. De hecho, algunos asistentes a la sesión señalaron directamente la operación que había recibido Morán del Gobierno estatal para resultar electo.Camargo mencionó que revisará la legislación universitaria en varios aspectos, incluido el de las sesiones del consejo que, por reglamento, sesiona a puerta cerrada, sin participación del resto de la comunidad de la UACJ. (Itzel Ramírez / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.