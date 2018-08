La actuación del presunto asesino de 'Rafita' en 6 puntos

De acuerdo a las investigaciones que realiza personal de la Fiscalía General del Estado de la Zona Norte,, de 23 años, es el presunto homicida del menor, conocido como ‘Rafita’.El hombre, vecino del niño, fue la persona que dio aviso a las autoridades de que hombres a bordo de una pickup, de color rojo, tiraron el cadáver de ‘Rafita’ en un predio de la coloniaVecinos de Santillán en un principio cuestionaron la retención de Morales, de acuerdo a una nota publicada por, el lunes 13 de agosto, a las 13:14 horas.“Al muchacho que nos dio la información, placas de la camioneta y la camioneta en la que venían, venía de trabajar lo tienen arriba de una patrulla ministerial y no sabemos el motivo, pero el fue el que nos ayudó a buscar”, dijo una mujer.Los siguientesmuestran cómo actuó el presunto asesino del menor.Rosalío metió a su casa por la fuerza al menor para atacarlo sexualmente, alrededor de las 14:00 horas del miércoles 8 de agosto. Al resistirse, lo golpeó contra el piso o la paredLuego escondió el cadáver en el clóset de su recámara para que su mamá no se diera cuenta. Lo envolvió en una sábana y cobijaMientras los familiares y vecinos participaban en la búsqueda del menor, Morales lo tenía en su casa, inclusive las autoridades no descartan que Morales participó en los rastreos y diligencias de la investigación de la FiscalíaCon el fin de que su madre no lo descubriera, el presunto asesino fue a comprar a una tienda varios productos químicos, como cloro, para aminorar el olor de la descomposición, los cuales vació en el cuerpo del menorMorales fue una de las 36 personas que declararon ante el Ministerio Público. Fue arrestado primero por mentir a las autoridades y por las contradicciones, por lo que se solicitó una orden de aprehensiónLa primera vez que aceptó que ‘Rafita’ había estado en casa dijo que el menor ingresó a su casa y se puso a jugar con la pelota ya que son vecinos. Éste quebró una figura en la sala, motivo por lo cual lo tomó de los brazos y lo azotó en una pared quedando tirado por varios minutos

