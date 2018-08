Ciudad Juárez— Un grupo de 70 niños que asisten al comedor infantil Manitas en Movimiento, ubicado en la colonia Lomas de Poleo, recibió ayer paquetes de útiles escolares donados por la comunidad.José Luis García López, integrante del comité de la asociación, explicó que se trata de una iniciativa que surgió para apoyar en este regreso a clases a uno de los sectores más vulnerables de la ciudad.Durante un mes, se dedicó a reunir con amigos, vecinos y familiares, cuadernos, lápices, plumas, colores, sacapuntas, reglas y borradores para armar los paquetes que se entregaron a niños y adolescentes.Gracias a ello, los estudiantes cuentan hoy con lo necesario para trabajar a lo largo del ciclo escolar que inicia mañana lunes.Como parte de este apoyo, se entregaron también 10 uniformes de preescolar y primaria a quienes obtuvieron el promedio más alto durante el ciclo escolar pasado.Entre los beneficiados se encontraba Gloria Ocio, de 23 años, quien llevó a sus hijos de seis y cinco a que recibieran los paquetes de artículos escolares.La mujer mencionó que debido a su situación económica no había comprado todavía los cuadernos para sus hijos, por lo que agradeció el apoyo que se les realizó.“Mi esposo es mecánico y yo no trabajo, por eso todavía no teníamos listo nada, pero ahorita qué bueno que nos ayudaron, muchas gracias por ello porque muchos papás estamos batallando con los gastos del regreso a la escuela”, expresó.Añadió que desde hace tres años que habita en esa colonia se enteró del trabajo que Manitas en Movimiento realiza con los niños de este sector, por lo que decidió llevarlos para que además de alimentos, los ayuden con tareas.Mary Ángeles, fundadora del comedor, informó que fue hace seis años cuando comenzaron su labor altruista, primero con una sala de estudios del Consejo Nacional de Fomento Educativo, en ese sector.Sin embargo, después los niños de la colonia comenzaron a pedirle comida.Actualmente es por medio de donativos de particulares como subsiste este espacio con 12 voluntarios que apoyan a los niños en otras actividades como tareas, manualidades, activación física y huertos.Si alguien desea apoyar a esta asociación, puede comunicarse a los números celulares (656) 179 61 79 ó (656) 579 00 42.

