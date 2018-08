Ciudad Juárez— Maestros pensionados y jubilados denunciaron que desde el inicio de la presente administración estatal se agudizaron los problemas tanto en la atención hospitalaria como en surtido de medicamentos en Pensiones Civiles del Estado.Como un ejemplo mencionaron el caso del profesor Fernando Álvarez Montoya, quien quedó con una gran deuda al tener que costearse un trasplante de riñón, medicamentos y estudios de compatibilidad.“La tramitología en Pensiones Civiles del Estado está hecha para que los pacientes se mueran”, expuso la profesora Patricia Chávez.De acuerdo con archivos periodísticos la deuda que PCE mantiene con hospitales que prestan servicios a los derechohabientes asciende a los 350 millones de pesos, en tanto que con proveedores de medicamentos, insumos y prótesis, la suma también es de cientos de millones de pesos.Afectados narraron lo que batallan para recibir atención médica, al grado de interponer un amparo ante un juez federal para que sus familiares pudieran ser revisados.Aldo Martínez, profesor, destacó que uno de sus hijos padece de hemiplejia del lado derecho de su cuerpo y como parte del tratamiento requiere inyecciones de bótox que cuestan 8 mil pesos cada frasco con efecto para seis meses, pero debido a la falta de medicamentos, se le otorgó una marca genérica con la que sólo le duró 15 días el efecto.Agregó que tras solicitar el medicamento original recetado y no obtener respuesta, tuvo que acudir a la Comisión de Derechos Humanos para que lo atendieran.Por otra odisea ha tenido que pasar Patricia Chávez al solicitar la atención de su pequeño de 13 años con problemas auditivos de nacimiento, pues aunque ha acudido para revisiones urgentes por infecciones que empeoran su estado de salud, refiere que nunca hay especialistas disponibles aquí y deben viajar a Chihuahua sin viáticos.Mientras que Álvarez Montoya, quien desde 2016 fue diagnosticado con insuficiencia renal crónica, espera que PCE le devuelva los 25 mil pesos por uno de los múltiples estudios de compatibilidad que tuvo que costear con el temor de perder su vida.Tras cuatro intentos para realizar el trasplante de riñón, Álvarez no sólo costeó medicamentos y estudios sino también viáticos hacia la ciudad de Chihuahua para los cuatro donantes, uno en diciembre del 2016, otro en marzo del 2017, uno más en agosto del año pasado y finalmente fue operado el 27 de marzo de este 2018.“Tenemos un mal servicio que estamos pagando con nuestra bolsa y no nomás nosotros sino la gran mayoría de los maestros”, señaló.Álvarez demandó que ante la situación intervenga el gobernador Javier Corral.Los afectados mencionaron que en PCE faltan especialistas, medicamentos, atención digna a los usuarios, mejorar tiempos de espera, un buen sistema de recetas porque siempre se cae y al hacerlas los médicos a mano no se las valen en otras farmacias, y que se resuelva la reposición de gastos que muchos han hecho por fuera debido a que ahí no son atendidos.

