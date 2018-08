Mantuvo a 'Rafita' muerto casi 5 días en su casa

Ciudad Juárez— Rosalío Soledad Morales, de 23 años, señalado como presunto homicida de David Rafael Santillán Vargas, ‘Rafita’, mantuvo el cuerpo del menor durante casi cinco días dentro de un closet de su vivienda, ubicada a pocos metros de donde vivía el niño con sus padres, según declaraciones del fiscal de la Zona Norte, Jorge Nava López.El funcionario informó anoche que el hombre asesinó al niño de 6 años porque éste se resistió a un posible abuso sexual.Nava López informó que el detenido tiene una sentencia por abuso sexual en el 2015 en contra de una menor, así como por narcomenudeo y robo.Dijo que Rosalío metió al domicilio a su vecinito y en el interior trató de atacarlo sexualmente. Al resistirse aparentemente lo golpeó contra el piso o la pared.El fiscal señaló que el detenido cayó en contradicciones en sus declaraciones y proporcionó datos falsos para desviar la investigación.“Rosalío dijo a los investigadores que vio a dos hombres armados en una camioneta roja bajando una bolsa con el cuerpo del niño”, expresó el fiscal.El hombre presenció los cateos y diligencias que se realizaron en la colonia e incluso no se descartó que hubiera participado en rastreo y pega de pesquisas.Nava López mencionó que el detenido en los interrogatorios declaró que el niño estando dentro de la casa se puso a jugar con una pelota y dañó una figura de adorno, lo que le molestó.El fiscal mencionó que además de las contradicciones y variaciones en las declaraciones, descubrieron que Rosalío compró varios productos químicos –como cloro– para aminorar el olor de la descomposición del cuerpo del niño, para que su madre, quien vive en la misma casa, no se percatara de la existencia del cuerpo que ya presentaba estado de descomposición.Informó que realizaron un cateo en la vivienda del presunto responsable y aseguraron cobijas y sábanas con residuos biológicos.Nava López mencionó que el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, de la Zona Norte logró acreditar ante un juez de Control la presunta responsabilidad del detenido por el delito de homicidio por lo que otorgó la orden de aprehensión.Precisó que inicialmente se le había detenido por falsedad de declaración ante la autoridad, pero después de varios días, conforme fue avanzado la investigación, se solicitó la correspondiente orden de aprehensión.Detalló que en las investigaciones y entrevistas realizadas por el agente del Ministerio Público, se declaró a 36 personas. Rosalío Soledad cayó en contradicciones, por lo que quedó bajo arresto y después se solicitó la orden de cateo y orden de aprehensión.Informó que durante la madrugada del viernes se llevó a cabo el cateo en la vivienda ubicada en la calle Playa San Carlos número 9960-4 de la colonia Praderas del Pacífico, donde se aseguró la cobija, la sabana y una pelota de color rojo, así mismo las muestras biológicas de donde presuntamente estuvo el cuerpo durante cuatro días.El fiscal recordó que los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones iniciaron la búsqueda del menor el pasado 8 de agosto cuando alrededor de las 14 horas, la víctima se extravió al salir de su casa ubicada en la calle Playa de San Carlos, por lo que fue reportado horas después ante la autoridad.Expresó que la durante los siguientes días continuo la búsqueda hasta que el lunes 13 de agosto a las 14 horas fue localizado el cuerpo y después los padres acudieron a reconocerlo y solicitar su entrega al Servicio Médico Forense para posteriormente velarlo.Después de caer en contradicciones, el detenido mencionó que el niño llegó a su vivienda y le dijo que no quería regresar a su casa.Mencionó que el menor ingresó a su casa y se puso a jugar con la pelota ya que son vecinos.Dijo que éste quebró una figura en la sala, motivo por lo cual lo tomó de los brazos y lo azotó en una pared quedando tirado por varios minutos.Señaló que después al no responder el menor, lo cargó y lo llevó a su recámara, pero horas más tarde se percató que no tenía signos vitales y lo cubrió con la sábana y la cobija para ponerlo en el clóset para que al regresar su mamá no se diera cuenta.Señaló que al paso de los días, el cuerpo comenzó a emitir olores, por lo que utilizó químicos y fue la madrugada del pasado lunes en que lo cubrió con una bolsa negra y lo llevó al lugar donde fue localizado que se ubica aproximadamente 250 metros de la casa.El fiscal mencionó que la teoría se centra en que el hombre ingresó al menor en su domicilio en contra de su voluntad con la finalidad de agredirlo sexualmente.Dijo que esta hipótesis la fundamentan en el antecedente del 2015 cuando el ahora detenido abusó sexualmente de una menor en circunstancias similares y por lo cual fue sentenciado.Reiteró que la Dirección de Servicios Periciales cuenta con bastante evidencia la cual será analizada científicamente y en el momento procesal oportuna será presentada ante un juez de Control.Agregó que este día el detenido será llevado ante el juez para imputarle el delito, así mismo fijará la fecha de la audiencia de vinculación a proceso penal donde determinará su situación jurídica.

comentarios

