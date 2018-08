Se dispara tráfico en el suroriente

Ciudad Juárez— Fuera del anillo periférico de la ciudad, en el extremo suroriente de la mancha urbana, el bulevar Miguel de la Madrid impone su longitud sobre el extenso paisaje desértico en el que está asentada la frontera.Situada a 20 kilómetros del Centro Histórico, la vialidad, que es el acceso a miles de viviendas del suroriente, también comunica el bulevar Independencia con la Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).En seis años, de acuerdo con el Instituto Municipal de Investigación y Planeación, el tráfico de vehículos por esta carretera aumentó un 313 por ciento, al pasar de 7 mil 642 automotores en 2011 a 17 mil 892 vehículos en 2017. El caso del bulevar Miguel de la Madrid es uno de los mejores ejemplos de cómo en pocos años, las vialidades del sur y suroriente de Ciudad Juárez han visto incrementar el tráfico que llevan mientras otras situadas en el norte de la ciudad lo han visto caer.Roberto Mora Palacios, director del IMIP, considera que esta situación es un reflejo de la consolidación cada vez mayor de la zona suroriente de la ciudad.De acuerdo con el Inventario Nacional de Viviendas del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), en el oriente y suroriente del Libramiento Aeropuerto y la carretera Juárez-Porvenir vivían hasta 2015 unas 268 mil 932 personas.“Son zonas dormitorio y de ahí la gente se traslada a los centros de trabajo”, señala el arquitecto. “Esto ha hecho que cada vez sea mucho más el número de vehículos que transitan por esas principales calles que alimentan esta zona”.La misma naturaleza de crecimiento registrada en el bulevar Miguel de la Madrid es evidente en el cuerpo central del bulevar Independencia, por ejemplo.Únicamente en el tramo comprendido entre el bulevar Zaragoza y la avenida Manuel Talamás Camandari, el tránsito vehicular es hoy un 99.4 por ciento más alto que en 2012.Según las mediciones del IMIP, en noviembre del año pasado esta arteria era transitada por 48 mil 814 vehículos, cuando en 2007 tan sólo la utilizaban 24 mil 482 todos los días.De forma similar, el cuerpo central del sentido norte-sur de la avenida De las Torres en su tramo Ramón Rayón-Talamás Camandari registró un crecimiento del 99.09 por ciento, al pasar de 11 mil 154 automotores en 2006 a 22 mil 206 en 2017.Los datos permiten advertir que el sentido oriente-poniente del bulevar Juan Pablo II recibió 74.13 por ciento más vehículos en 2017 respecto a 2012.En 2017, por esta vialidad transitaban unos 13 mil 455, cuando hacía diez años, esa cifra era de 7 mil 727.A lo largo de la avenida Santiago Troncoso en su cuerpo oriente-poniente, tramo Durango-De las Torres, circulan hoy un 48.92 por ciento más autos que en 2006, lapso en el que el aforo pasó de 12 mil 684 a 18 mil 889.Todas estas vías han sufrido un incremento de su tráfico y están en el sur de la ciudad o permiten llegar a él.La única excepción que rompe el patrón que localiza el crecimiento del aforo vehicular en el sur es la avenida Tecnológico.Los datos del IMIP muestran que el sentido sur-norte de este eje vertical en el tramo Vicente Guerrero-Fuentes tiene hoy un 98.17 por ciento más tráfico que en 2015, pues subió de 8 mil 417 este último año a 16 mil 680 en el pasado.Por el contrario, algunas calles situadas en el norte –la parte más consolidada de la ciudad en términos de infraestructura y equipamiento– pierden poco a poco los niveles de tráfico que alguna vez las caracterizaron.En el tramo Tecnológico-Valentín Fuentes, el sentido poniente-oriente de la avenida Ejército Nacional registraba hasta noviembre del año pasado un aforo de 9 mil 321 vehículos, lo que supone un decremento del 68.56 por ciento en comparación con los 29 mil 649 de 2006.Lo mismo sucede con la avenida De las Américas, que, conecta la ruta federal 45 con el puente internacional Córdoba-Américas hacia la ciudad de El Paso.Entre las avenidas Malecón y Hermanos Escobar, de sur a norte, el tráfico se redujo 52.32 por ciento de 2007 a 2017, cuando pasó de 18 mil 221 a 8 mil 687 todos los días.Como las anteriores, el tramo 5 de Mayo-Costa Rica de ambos cuerpos de la avenida Heroico Colegio Militar, situada en el extremo norte, perdió 44.5 por ciento de su aforo regular entre 2006 y 2007.A mediados de la década pasada, la vialidad era utilizada diariamente por 44 mil 013 vehículos, pero el año pasado ya la usaban apenas 24 mil 432, indican los números del IMIP.“El crecimiento natural de la ciudad nos ha estado llevando hacia el oriente y suroriente”, señala el director del organismo descentralizado del Municipio. “Y cada vez vamos a tener más tráfico en ese sentido”.Aunque la tendencia ‘autocentrista’ con que la ciudad ha sido construida prácticamente en el último siglo y el sentido común puedan llamar a diseñar más vialidades para abatir el tráfico, que según el último reporte del padrón de Recaudación de Rentas ascendía a 501 mil 823 unidades, la solución está en el lado opuesto.La discusión en el plano mundial, adoptada por las autoridades locales, centra hoy sus esfuerzos en otras formas de movilidad de modo que la ciudad sea no para los autos, sino para las personas.En este contexto, desde el IMIP advierten que resolver el problema de congestionamiento está en manos de un eficiente transporte público, deuda histórica que las diferentes administraciones estatales tienen con Ciudad Juárez.“Yo no te puedo decir que te bajes del automóvil si no te pongo un transporte digno”, dice Mora Palacios. “Se tiene que reestructurar el transporte para que sean rutas alimentadoras que puedan entrar a las rutas troncales”.Desde el inicio del año, el IMIP trabaja en la reestructuración de la primera ruta troncal de transporte semimasivo para hacer que corra a lo largo de la prolongación del bulevar Zaragoza hacia la avenida Manuel Talamás Camandari.De acuerdo con el director del IMIP, en esa ruta que hoy está al 45 por ciento de su capacidad real se mueven entre 50 mil y 60 mil personas todos los días.En días pasados, la coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado anunció en un comunicado que invertirá 150 millones de pesos para la modernización de esta ruta del llamado Ecobus.Paralelamente, las autoridades trabajan en el diseño de la segunda ruta troncal, que ha desatado una serie de protestas de organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos que consideran resultarán agraviados con su trazo a lo largo de la avenida Tecnológico de norte a sur y viceversa.“Suponemos que la ruta troncal 2 moverá entre 70 mil y 80 mil personas diariamente. Pero no debemos iniciar con la ruta 2 si no terminamos la ruta 1”, advierte Mora Palacios.17 mil 892automotores recorren el bulevar Miguel de la Madrid48 mil 814vehículos pasan por el tramo entre el bulevar Zaragoza y la avenida Manuel Talamás Camandari22 mil 206unidades cruzan de norte-sur de la avenida De las Torres en su tramo Ramón Rayón-Talamás Camandari18 mil 889automotores circulan a lo largo de la avenida Santiago Troncoso en su cuerpo oriente-poniente, tramo Durango-De las Torres

