Ciudad Juárez— Una mujer fue detenida al sospecharse que participó como cómplice auxiliadora en el ataque armado de que fueron objeto tres agentes ministeriales, dos de ellos perdieron la vida, en octubre del año pasado en el fraccionamiento Praderas de los Oasis.Lizeth del Carmen G.A., alias “La Foca” o “India”, presuntamente auxilió a los autores materiales de la ejecución a huir del lugar y a ocultar las armas de fuego usadas.En contra de ella se cumplimentó una orden de aprehensión y ayer fue trasladada a la décima primera sala de la “Ciudad Judicial” a disposición del juez de Control Alberto Ocón Campos, para que le formularan cargos legales por homicidio calificado en calidad de cómplice auxiliadora.La fiscal responsable de judicializar la carpeta señaló que “La Foca” auxilió a Andrés González Pérez, apodado “El Guayabo”; a Rubén Flores Herrera, alías “El Abuelo” y/o “Bruno “El Viejito” y a David Velázquez Ramírez “El Davi”, también conocido como “El Greñas”, “Velázquez” y “Bruno El Grandote” a retirarse del lugar luego de que le dispararon a los policías ministeriales Pedro Valadez Rodríguez, Héctor Manuel Montañez Ríos y a una agente de iniciales B.A.M.M., y quien logró sobrevivir.El 27 de octubre entre las 07:00 y las 08:15 horas los tres hombres y uno más aún no identificado llegaron hasta un domicilio ubicado en la calle Oasis de Catar y Oasis de Lisboa a bordo de un vehículo pick up Ram blanco y utilizaron varias armas de fuego, entre éstas una pistola calibre .45 y un fusil calibre .223 para atacar a los ministeriales.Los balazos entraron por la parte posterior trasera del lado del conductor de la unidad oficial donde viajaban los ministeriales. Fuera de control el automotor se impactó contra una vivienda ubicada en el número 9860 de la calle Oasis de Catar.El policía Montañez Ríos logró descender del vehículo, sin embargo, instantes después falleció. Valadez Rodríguez quedó muerto dentro del mueble y la sobreviviente fue encontrada sentada en los asientos posteriores portando un arma de fuego corta.“Montañez estaba tirado en el piso herido. Arriba estaba ella lesionada, sostenía el arma corta y volteaba hacía atrás. Adentro de la troca estaba Pedrito tirado, herido y aún respiraba. Yo tomé el arma larga de ella y me dirigía a la mitad de la calle porque había dejado mi domicilio abierto y luego me acerqué a ella y le dije que no te duermas, ella estaba consciente, le salía sangre por la boca y cerraba los ojos”, señaló el esposo de la sobreviviente.Presuntamente los primeros que se acercaron al lugar para halconear y obtener la ubicación de los policías fueron Juan Arturo Padilla Juárez, alías “El Genio” o “Padilla” o “Vaquero” y quien fue asesinado hace unas semanas en el interior del penal Aquiles Serdán; Joel René Roque Flores y Juan Pablo Vázquez Olivas apodado “El Compadre”, quienes previamente se habían puesto de acuerdo para realizar esas acciones.La agente del MP ayer le presentó al juez los datos de prueba reunidos hasta el momento en contra de Lizeth del Carmen G.A., entre estos las declaraciones de los testigos protegidos 1, A y 3 y de la víctima que sobrevivió.Ayer la acusada, quien fue representada por un abogado público penal, decidió acogerse a su derecho constitucional a guardar silencio.

