'Con un sueldo no vive una familia'

Ciudad Juárez— La población con un ingreso laboral inferior al promedio de bienestar mínimo pasó de 22.8 por ciento a 25.6 por ciento del primer trimestre de 2017 y el mismo período de 2018, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el estado de Chihuahua.Esa estadística revela que el salario que perciben los trabajadores no es suficiente para vivir y deben buscar un empleo adicional para completar los gastos diarios.Juan Francisco Ramos trabaja en una empresa maquiladora y todas las vacaciones aprovechó para vender agua embotellada en el crucero de la avenida Ramón Rivera Lara y bulevar Óscar Flores.Después de realizar su jornada laboral durante la semana, los sábados y domingos asiste a ese crucero 5 horas diarias, porque en ese trabajo las ganancias que adquiere por día van de los 300 a 350 pesos.Comentó que tiene una hija a la que debe ayudar económicamente y con la venta de agua embotellada “sale más que en la maquila.”En Chihuahua se estima que la población a la que no le alcanza con un salario va en aumento.Otro caso similar en el que un sueldo en una maquiladora no alcanza es el de “Alejandro”, de 30 años, quien desde hace tres años llegó de Sinaloa a Ciudad Juárez para buscar una vida mejor.“Alejandro” labora como operador de producción en una empresa maquiladora dedicada al ramo de los arneses.De los mil 200 pesos de salario que percibe semanales tiene que pagar de manera mensual las colegiaturas de la preparatoria a la que asiste, y destinar 400 pesos para comprar alimentos.También debe pagar una renta de mil 200 pesos en una casa ubicada en la zona Centro, y para completar sus gastos tiene otro trabajo como árbitro en partidos de futbol a los que asiste los sábados y los domingos y por lo que obtiene 800 pesos.“Si no existe la posibilidad de encontrar un mejor trabajo, tendré que buscar en otro lado porque ahorita no se puede, es muy complicado vivir así”, comento “Alejandro”.A pesar de que vive solo, debe enviar dinero a sus padres cuando lo necesitan, y también destinar un porcentaje de sus dos ingresos para los gastos personales o cualquier eventualidad, agregó.“De los tres años que tengo trabajando como operador no me lo han subido el sueldo, yo creo que es porque yo sí les digo lo que no me gusta, lo que no me parece justo que nos hacen, y por eso los jefes no me toman en cuenta para un aumento”, comentó “Alejandro”.“Yo tengo pensado terminar la preparatoria y continuar con la universidad, porque no creo que aguante ganando tan poco”, agregó.En el cruce de las calles Ejército Nacional y Carlos Villareal Torres, Manuel Gutiérrez vende agua y pan todos los días durante 8 horas.Con el salario de mil 200 pesos que pagan en una maquila o en alguna tienda de conveniencia el salario es insuficiente para mantener a sus 5 hijos y su esposa, comentó Gutiérrez.“En las maquilas pagan muy poco, ya estuve en Lear arneses, Lear costuras, en otras maquilas, en Wal-Mart, Rapiditos, en todos lados pagan menos, sale más de la venta en la calle”, aseguró.Carlos Velásquez, de 19 años, vende botellas de agua en el crucero del bulevar Óscar Flores y Rivera Lara.De lunes a sábado su jornada laboral es cinco horas y obtiene una ganancia de 300 pesos diarios con los que apoya en los gastos de la casa, compra artículos personales y una parte la aparta para pagar sus estudios.Actualmente, cursa el noveno semestre de preparatoria en línea, y aunque obtuvo una beca para continuar sus estudiando, prefiere trabajar de vendedor porque en la empresa dedicada al rubro de los alimentos en la que laboró hace unos meses percibía un sueldo de 800 pesos semanales.“Lo que me pagaban en ese trabajo es muy poquito, no me alcanzaba para nada, es mejor vender agua que estar en otro trabajo donde paguen muy poquito”, comentó Velásquez. (Verónica Domínguez/El Diario)