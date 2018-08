Pega a estudiantes crisis de transporte

Ciudad Juárez— Vanessa González y Judith Santos, dos estudiantes que comenzarán clases el próximo lunes en el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ), dicen que resolvieron el examen de admisión con sobrada capacidad, pero ayer enfrentaban un serio problema colateral: cómo hacer para viajar de sus casas a la escuela y viceversa.Ellas son parte de los 7 mil 300 estudiantes del Tec de Juárez que se reintegran a las actividades académicas el próximo lunes 20 de agosto.Ambas estudiarán Ingeniería Industrial, pero por cuestiones administrativas Vanessa quedó en el turno vespertino, mientras que Judith en el matutino, aunque la preocupación es mayor en la primera porque su última clase termina a las nueve de la noche y vive hasta el Kilómetro 20.“El transporte para acá es sólo en camión o en ruta, no sé si aquí tiene transporte, pero lo que busco es un cambio de horario”, menciona con un tono de preocupación reflejado en su voz.Judith, por su parte, dice que vive todavía más lejos, en el fraccionamiento Parajes del Sur, desde donde hace hora y media para llegar al Tecnológico y un lapso similar para regresar a su casa.Ella entra a las ocho de la mañana a clases y sale a la una de la tarde, así que no le resultará tan conflictivo ir y venir, aunque invertirá tres horas en el camino cada día.Además, debido al alto costo de la gasolina, prefiere utilizar el transporte público que el automóvil que tiene su familia: “Me sale más económico moverme en ruta”, afirma.El proceso para entrar al ITCJ, dice Vanessa, fue muy rápido y fácil, además quedó en la carrera que eligió desde el principio, sólo que la asignación del horario le complicó la vida.“Salgo hasta muy tarde, no vivo como que muy cerca de aquí, es la complicación que tengo”, menciona. “Hay más problema con el transporte que con las materias”.Desde su punto de vista, los viajes serán el mayor conflicto para ella porque su última clase termina a las nueve de la noche, más una hora que hace de camino a su casa por lo que llegará después de las 22:00 horas.Datos oficiales del ITCJ establecen que aproximadamente 7 mil 300 estudiantes regresarán a clases a la Casa de las Liebres el próximo lunes 20 de agosto.Ante el arribo de los estudiantes, el personal del ITCJ realiza los preparativos para dar la bienvenida a la comunidad estudiantil, conformada por mil 800 alumnos de nuevo ingreso, más los 5 mil 500 que ya son parte del plantel.En la actualidad, la institución ofrece 12 carreras tanto en el Campus I, ubicado sobre la avenida Tecnológico, como en el II, establecido en la Ciudad Universitaria, al sur de la ciudad.Todavía hasta ayer, cientos de estudiantes de nuevo ingreso acudieron a las instalaciones del Tecnológico local para completar los trámites de inscripción, que deben estar listos para que el lunes se integren a las actividades académicas.La diligencia se realizó en las instalaciones del Gimnasio de las Liebres, donde se instalaron equipos de cómputo para que el personal administrativo realizara el proceso para dar de alta a los alumnos, acomodarlos en sus horarios y otorgarles las materias que cursarán durante el semestre agosto-diciembre.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.